Повідомили, скільки строковиків призвуть навесні
Сьогодні, 16:10
Уряд затвердив чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу в квітні-травні 2018 року.
Про це повідомляє видання Інтерфакс-Україна, – пише Еспресо.
Таким чином у цей період на службу мають піти 15 тисяч 190 людей, на проведення весняного призову буде виділено 54,9 млн грн.
Зазначається, що із загального числа призовників 8 тисяч 990 людей будуть спрямовані до ЗСУ, 4 тисячі – в Національну гвардію, 1,2 тисячі – в Державну прикордонну службу і ще одна тисяча – до Державної спеціальної служби транспорту.
Обсяг видатків на одного призовника становить 3 тисячі 617,13 грн, з них:
3,5 тис. грн – для виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу;
93,13 грн – для підготовки та проведення призову на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян України, призваних на строкову військову службу, із збірних пунктів обласних, Київського міського військових комісаріатів до місця служби).
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Про це повідомляє видання Інтерфакс-Україна, – пише Еспресо.
Таким чином у цей період на службу мають піти 15 тисяч 190 людей, на проведення весняного призову буде виділено 54,9 млн грн.
Зазначається, що із загального числа призовників 8 тисяч 990 людей будуть спрямовані до ЗСУ, 4 тисячі – в Національну гвардію, 1,2 тисячі – в Державну прикордонну службу і ще одна тисяча – до Державної спеціальної служби транспорту.
Обсяг видатків на одного призовника становить 3 тисячі 617,13 грн, з них:
3,5 тис. грн – для виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу;
93,13 грн – для підготовки та проведення призову на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян України, призваних на строкову військову службу, із збірних пунктів обласних, Київського міського військових комісаріатів до місця служби).
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