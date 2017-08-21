Повідомили, скільки строковиків призвуть навесні





Про це повідомляє видання Інтерфакс-Україна, – пише



Таким чином у цей період на службу мають піти 15 тисяч 190 людей, на проведення весняного призову буде виділено 54,9 млн грн.



Зазначається, що із загального числа призовників 8 тисяч 990 людей будуть спрямовані до ЗСУ, 4 тисячі – в Національну гвардію, 1,2 тисячі – в Державну прикордонну службу і ще одна тисяча – до Державної спеціальної служби транспорту.



Обсяг видатків на одного призовника становить 3 тисячі 617,13 грн, з них:



3,5 тис. грн – для виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу;



93,13 грн – для підготовки та проведення призову на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян України, призваних на строкову військову службу, із збірних пунктів обласних, Київського міського військових комісаріатів до місця служби).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд затвердив чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу в квітні-травні 2018 року.Про це повідомляє видання Інтерфакс-Україна, – пише Еспресо Таким чином у цей період на службу мають піти 15 тисяч 190 людей, на проведення весняного призову буде виділено 54,9 млн грн.Зазначається, що із загального числа призовників 8 тисяч 990 людей будуть спрямовані до ЗСУ, 4 тисячі – в Національну гвардію, 1,2 тисячі – в Державну прикордонну службу і ще одна тисяча – до Державної спеціальної служби транспорту.Обсяг видатків на одного призовника становить 3 тисячі 617,13 грн, з них:3,5 тис. грн – для виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу;93,13 грн – для підготовки та проведення призову на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян України, призваних на строкову військову службу, із збірних пунктів обласних, Київського міського військових комісаріатів до місця служби).

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