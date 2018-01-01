Синоптики сказали, коли на Волині потепліє





Про це інформує



«З наступного понеділка на Волинь прийде весняна погода. Буде не жарко, але суттєво тепліше», – розповідає провідний синоптик сектору метеопрогнозу Волинського обласного центру з гідрометереології Світлана Дриганюк.



Незважаючи на це, за словами жінки, ночі все ще будуть морозними: «Для кінця березня характерні несуттєві морози вночі. Ніч є ніч, земля буде холодна. Вдень вже буде сонце і плюсова температура».



Спрогнозувала синоптик і ймовірність опадів. «Снігу, мабуть, вже не буде. Хоча ми знаємо, що і в квітні місяці бували випадки випадання мокрого снігу. В такій кількості як цими днями снігові опади вже навряд будуть . Хіба окремі дні чи ночі, але декілька днів підряд снігу вже точно не буде», – резюмувала Світлана Дриганюк.



« Ця і наступна ніч будуть максимально холодні, у межах восьми-дванадцяти градусів морозу. З неділі будуть плюсові температури вдень, а з понеділка буде суттєве підвищення до восьми градусів тепла», – розповів начальник Волинського ЦГМ Ростислав Бондарчук.



Метеорологи зауважили, що максимально точно спрогнозувати погоду можна лише на три дні. Прогноз на триваліший період є орієнтовним і потребує контролю та подальшого уточнення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із початку наступного тижня на Волині очікується потепління та суттєво зменшиться імовірність опадів.Про це інформує Волинська правда «З наступного понеділка на Волинь прийде весняна погода. Буде не жарко, але суттєво тепліше», – розповідає провідний синоптик сектору метеопрогнозу Волинського обласного центру з гідрометереологіїНезважаючи на це, за словами жінки, ночі все ще будуть морозними: «Для кінця березня характерні несуттєві морози вночі. Ніч є ніч, земля буде холодна. Вдень вже буде сонце і плюсова температура».Спрогнозувала синоптик і ймовірність опадів. «Снігу, мабуть, вже не буде. Хоча ми знаємо, що і в квітні місяці бували випадки випадання мокрого снігу. В такій кількості як цими днями снігові опади вже навряд будуть . Хіба окремі дні чи ночі, але декілька днів підряд снігу вже точно не буде», – резюмувала Світлана Дриганюк.« Ця і наступна ніч будуть максимально холодні, у межах восьми-дванадцяти градусів морозу. З неділі будуть плюсові температури вдень, а з понеділка буде суттєве підвищення до восьми градусів тепла», – розповів начальник Волинського ЦГММетеорологи зауважили, що максимально точно спрогнозувати погоду можна лише на три дні. Прогноз на триваліший період є орієнтовним і потребує контролю та подальшого уточнення.

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