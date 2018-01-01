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Синоптики сказали, коли на Волині потепліє

Синоптики сказали, коли на Волині потепліє
Із початку наступного тижня на Волині очікується потепління та суттєво зменшиться імовірність опадів.

Про це інформує Волинська правда.

«З наступного понеділка на Волинь прийде весняна погода. Буде не жарко, але суттєво тепліше», – розповідає провідний синоптик сектору метеопрогнозу Волинського обласного центру з гідрометереології Світлана Дриганюк.

Незважаючи на це, за словами жінки, ночі все ще будуть морозними: «Для кінця березня характерні несуттєві морози вночі. Ніч є ніч, земля буде холодна. Вдень вже буде сонце і плюсова температура».

Спрогнозувала синоптик і ймовірність опадів. «Снігу, мабуть, вже не буде. Хоча ми знаємо, що і в квітні місяці бували випадки випадання мокрого снігу. В такій кількості як цими днями снігові опади вже навряд будуть . Хіба окремі дні чи ночі, але декілька днів підряд снігу вже точно не буде», – резюмувала Світлана Дриганюк.

« Ця і наступна ніч будуть максимально холодні, у межах восьми-дванадцяти градусів морозу. З неділі будуть плюсові температури вдень, а з понеділка буде суттєве підвищення до восьми градусів тепла», – розповів начальник Волинського ЦГМ Ростислав Бондарчук.

Метеорологи зауважили, що максимально точно спрогнозувати погоду можна лише на три дні. Прогноз на триваліший період є орієнтовним і потребує контролю та подальшого уточнення.


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Теги: прогноз, погода, Волинь
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