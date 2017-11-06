На Волині судили фальшивомонетників із Дніпропетровщини
Сьогодні, 11:37
Двох мешканців міста Новомосковськ Дніпропетровської області засудили до тюремного ув’язнення.
В обох зловмисників конфіскують усе належне їм на праві власності майно, – повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.
Так, двоє мешканців Дніпропетровської області у липні 2017 року здійснювали на Волині незаконні оборудки з підробленими гривнями. Зокрема 27 липня 35-річний раніше судимий чоловік та його 36-річний напарник тричі розплачувалися підробленими 500-гривневими банкнотами за пальне на автозаправних станціях у Любомлі та селах Старовойтове і Римачі Любомльського району.
На ще одній АЗС у Римачах та закладі харчування у Старовойтовому розплатитися підробленими гривнями зловмисникам не вдалося через пильність касирів. Під час затримання правоохоронці вилучили у спритників підроблені гроші – 12500 грн.
Вироком Любомльського районного суду чоловіків визнано винними у незаконному перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті підроблених грошей, а також замаху на збут підробленої національної валюти, вчинених за попередньою змовою групою осіб (кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст. 199 та ч. 2 ст. 15 ч.2 ст. 199 КК України) та призначено покарання – раніше судимому – у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі, раніше не судимому – 6 років позбавлення волі.
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В обох зловмисників конфіскують усе належне їм на праві власності майно, – повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.
Так, двоє мешканців Дніпропетровської області у липні 2017 року здійснювали на Волині незаконні оборудки з підробленими гривнями. Зокрема 27 липня 35-річний раніше судимий чоловік та його 36-річний напарник тричі розплачувалися підробленими 500-гривневими банкнотами за пальне на автозаправних станціях у Любомлі та селах Старовойтове і Римачі Любомльського району.
На ще одній АЗС у Римачах та закладі харчування у Старовойтовому розплатитися підробленими гривнями зловмисникам не вдалося через пильність касирів. Під час затримання правоохоронці вилучили у спритників підроблені гроші – 12500 грн.
Вироком Любомльського районного суду чоловіків визнано винними у незаконному перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті підроблених грошей, а також замаху на збут підробленої національної валюти, вчинених за попередньою змовою групою осіб (кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст. 199 та ч. 2 ст. 15 ч.2 ст. 199 КК України) та призначено покарання – раніше судимому – у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі, раніше не судимому – 6 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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