Чоловік вбив дружину, а потім намагався вчинити самогубство

У Київській області чоловік вбив свою дружину, а потім намагався покінчити життя самогубством.Трагедія сталася вчора, 21 березня, у селі Мотовилівка Фастівського району, - інформує ГУНП у Київській області.Після чергової сварки 44-річна жінка повідомила чоловіку про намір піти до іншого. Розлючений 46-річний чоловік схопив кухонного ножа та наніс удар у область її грудної клітки. Від отриманого поранення жінка одразу ж померла.Зрозумівши що накоїв, чоловік написав прощальну записку та вирішив вкоротити собі віку – порізав вени. При цьому викликав швидку допомогу, яка приїхала за лічені хвилини та врятувала його від смерті.На місце події прибули поліцейські, які затримали зловмисника у порядку ст. 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасово тримання.У подружжя залишився неповнолітній 16-річний син. Наразі триває комплекс слідчих дій.