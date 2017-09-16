Чоловік вбив дружину, а потім намагався вчинити самогубство
Сьогодні, 15:07
У Київській області чоловік вбив свою дружину, а потім намагався покінчити життя самогубством.
Трагедія сталася вчора, 21 березня, у селі Мотовилівка Фастівського району, - інформує ГУНП у Київській області.
Після чергової сварки 44-річна жінка повідомила чоловіку про намір піти до іншого. Розлючений 46-річний чоловік схопив кухонного ножа та наніс удар у область її грудної клітки. Від отриманого поранення жінка одразу ж померла.
Зрозумівши що накоїв, чоловік написав прощальну записку та вирішив вкоротити собі віку – порізав вени. При цьому викликав швидку допомогу, яка приїхала за лічені хвилини та врятувала його від смерті.
На місце події прибули поліцейські, які затримали зловмисника у порядку ст. 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасово тримання.
У подружжя залишився неповнолітній 16-річний син. Наразі триває комплекс слідчих дій.
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Трагедія сталася вчора, 21 березня, у селі Мотовилівка Фастівського району, - інформує ГУНП у Київській області.
Після чергової сварки 44-річна жінка повідомила чоловіку про намір піти до іншого. Розлючений 46-річний чоловік схопив кухонного ножа та наніс удар у область її грудної клітки. Від отриманого поранення жінка одразу ж померла.
Зрозумівши що накоїв, чоловік написав прощальну записку та вирішив вкоротити собі віку – порізав вени. При цьому викликав швидку допомогу, яка приїхала за лічені хвилини та врятувала його від смерті.
На місце події прибули поліцейські, які затримали зловмисника у порядку ст. 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасово тримання.
У подружжя залишився неповнолітній 16-річний син. Наразі триває комплекс слідчих дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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