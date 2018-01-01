На Волині з квітня стартує місячник добровільної здачі зброї
Сьогодні, 09:42
Волинські правоохоронці просять мешканців області добровільно здати зброю, котру зберігають незаконно.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волиньскій області.
Громадяни, котрі добровільно звернуться до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів і спеціальних засобів, що зберігаються ними незаконно, згідно з вимогами ч. 3 ст. 263 Кримінального кодексу України звільняються від кримінальної відповідальності. Місячник добровільної здачі зброї триватиме з 1 по 30 квітня 2018 року.
Якщо громадяни у вказаний термін добровільно здали до органів та підрозділів поліції мисливську вогнепальну, холодну, газову зброю, то після оформлення відповідних документів вони матимуть можливість зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах.
Для отримання більш детальної інформації правоохоронці просять звертатися до територіальних органів та підрозділів поліції в області або дільничних офіцерів поліції за місцем проживання або тимчасового перебування.
Управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції у Волинській області звертається до громадян та нагадує, що незареєстрована зброя – це не тільки порушення закону, а й причина нещасних випадків.
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Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волиньскій області.
Громадяни, котрі добровільно звернуться до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів і спеціальних засобів, що зберігаються ними незаконно, згідно з вимогами ч. 3 ст. 263 Кримінального кодексу України звільняються від кримінальної відповідальності. Місячник добровільної здачі зброї триватиме з 1 по 30 квітня 2018 року.
Якщо громадяни у вказаний термін добровільно здали до органів та підрозділів поліції мисливську вогнепальну, холодну, газову зброю, то після оформлення відповідних документів вони матимуть можливість зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах.
Для отримання більш детальної інформації правоохоронці просять звертатися до територіальних органів та підрозділів поліції в області або дільничних офіцерів поліції за місцем проживання або тимчасового перебування.
Управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції у Волинській області звертається до громадян та нагадує, що незареєстрована зброя – це не тільки порушення закону, а й причина нещасних випадків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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