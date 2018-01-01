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На Волині розшукують чоловіка, який вдарив правоохоронця

На Волині розшукують чоловіка, який вдарив правоохоронця
Луцький відділ поліції встановлює місце перебування громадянина України Кривальчука Олександра Валерійовича, 25 квітня 1990 року народження, жителя міста Луцьк.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.

Його засуджено за скоєння злочинів, передбачених ч.1. ст.125 ( умисне легке тілесне ушкодження ), ч.2 ст.345 ( погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України до одного року позбавлення волі з іспитовим строком два роки. Громадянин переховується від органів з питань виконання покарань.

Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця знаходження вказаної особи, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, або на лінію «102».

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Теги: поліція, розшук, правоохоронці
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Коментарі 1
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значить працівник правоохоронного органу заслужив щоб йому натовкли пику.Так як вони відносяться до людей,так люди і до них.
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