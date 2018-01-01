На Волині розшукують чоловіка, який вдарив правоохоронця

Кривальчука Олександра Валерійовича, 25 квітня 1990 року народження, жителя міста Луцьк.



Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.



Його засуджено за скоєння злочинів, передбачених ч.1. ст.125 ( умисне легке тілесне ушкодження ), ч.2 ст.345 ( погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України до одного року позбавлення волі з іспитовим строком два роки. Громадянин переховується від органів з питань виконання покарань.



Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця знаходження вказаної особи, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, або на лінію «102».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький відділ поліції встановлює місце перебування громадянина України, 25 квітня 1990 року народження, жителя міста Луцьк.Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.Його засуджено за скоєння злочинів, передбачених ч.1. ст.125 ( умисне легке тілесне ушкодження ), ч.2 ст.345 ( погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України до одного року позбавлення волі з іспитовим строком два роки. Громадянин переховується від органів з питань виконання покарань.Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця знаходження вказаної особи, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, або на лінію «102».

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