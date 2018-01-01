Повідомили причину «м’ясорубки» на курорті в Грузії





За словами першого віце-прем'єра, глави Мінекономрозвитку республіки Дмитра Кумсішвілі, причини інциденту стали зрозумілі після перегляду відео з камер спостереження, – пише



«По вилученим записам встановлено, що 16 березня насправді мало місце падіння напруги, яке викликало зупинку канатної дороги, однак після цього оператор повинен був діяти з конкретною послідовністю», – сказав він.



За його словами, оператор повинен був перевести канатку на дизель-генератор, а потім спустити вниз туристів, що знаходилися на ній.



«На жаль, він допустив помилку, не діяв згідно існуючої інструкції. Це був фактор людської помилки», – зазначив Кумсішвілі.



Він зазначив, що оператор канатної дороги вже відсторонений від роботи. Міністр повідомив, що висновок експертів буде передано МВС Грузії, яке продовжує досудове слідство.



Як відомо, в результаті

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Причиною великої аварії на одному з підйомників грузинського гірськолижного курорту Гудаурі стала помилка оператора, який після падіння напруги здійснив неправильні дії.За словами першого віце-прем'єра, глави Мінекономрозвитку республіки Дмитра Кумсішвілі, причини інциденту стали зрозумілі після перегляду відео з камер спостереження, – пише Обозреватель із посиланням на Інтерфакс.«По вилученим записам встановлено, що 16 березня насправді мало місце падіння напруги, яке викликало зупинку канатної дороги, однак після цього оператор повинен був діяти з конкретною послідовністю», – сказав він.За його словами, оператор повинен був перевести канатку на дизель-генератор, а потім спустити вниз туристів, що знаходилися на ній.«На жаль, він допустив помилку, не діяв згідно існуючої інструкції. Це був фактор людської помилки», – зазначив Кумсішвілі.Він зазначив, що оператор канатної дороги вже відсторонений від роботи. Міністр повідомив, що висновок експертів буде передано МВС Грузії, яке продовжує досудове слідство.Як відомо, в результаті аварії на канатній дорозі в Гудаурі 16 березня постраждали 11 осіб: шість громадян Росії, четверо – України і одна громадянка Швеції.

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