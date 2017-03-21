Краса, яка захоплює душу: у Токіо цвітуть сакури. ФОТО





Деякі японці традиційно заради цього беруть відпустки. Також влаштовуються пікніки серед цвітіння. Для цього навіть є термін - ханамі, - пише



Соцмережі наповнюють тисячі фото із цвітінням сакури.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У столиці Японії розпустилися мільйони ніжних квіток сакури. Люди поспішають насолодитися цим видовищем та вишневим ароматом.Деякі японці традиційно заради цього беруть відпустки. Також влаштовуються пікніки серед цвітіння. Для цього навіть є термін - ханамі, - пише ТСН Соцмережі наповнюють тисячі фото із цвітінням сакури.

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