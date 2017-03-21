вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Краса, яка захоплює душу: у Токіо цвітуть сакури. ФОТО

Краса, яка захоплює душу: у Токіо цвітуть сакури. ФОТО
У столиці Японії розпустилися мільйони ніжних квіток сакури. Люди поспішають насолодитися цим видовищем та вишневим ароматом.

Деякі японці традиційно заради цього беруть відпустки. Також влаштовуються пікніки серед цвітіння. Для цього навіть є термін - ханамі, - пише ТСН.

Соцмережі наповнюють тисячі фото із цвітінням сакури.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сакура, Японія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО
Хто і для чого «вбиває» рекламний бізнес у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Порошенко дорогою на Волинь дарував спецтехніку рівнянан. ФОТО
Сьогодні, 13:46
Краса, яка захоплює душу: у Токіо цвітуть сакури. ФОТО
Сьогодні, 13:29
Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Сьогодні, 13:19
Повідомили причину «м’ясорубки» на курорті в Грузії
Сьогодні, 13:15
Волинській громаді повернули земельну ділянку вартістю майже мільйон
Сьогодні, 13:13
Схожі новини
Цвітіння сакури в Японії: неймовірні фото Цвітіння сакури в Японії: неймовірні фото
21 березень, 2017, 11:31
У Японії в закинутому будинку знайшли тіла дітей у пляшках У Японії в закинутому будинку знайшли тіла дітей у пляшках
12 березень, 11:04
Японського спортсмена вигнали із Олімпійських ігор через допінг Японського спортсмена вигнали із Олімпійських ігор через допінг
13 лютий, 10:28
Японія запустила найменшу космічну ракету Японія запустила найменшу космічну ракету
03 лютий, 12:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Канаді мені бракує каштанів і пломбіру, - волинянка-учасниця конкурсу краси в діаспорі
Сьогодні, 09:00
 1
Порошенко дорогою на Волинь дарував спецтехніку рівнянан. ФОТО
Сьогодні, 13:46
 0
Краса, яка захоплює душу: у Токіо цвітуть сакури. ФОТО
Сьогодні, 13:29
 0
Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Сьогодні, 13:19
 0
Повідомили причину «м’ясорубки» на курорті в Грузії
Сьогодні, 13:15
 0
Медіа
відео
1/8