Краса, яка захоплює душу: у Токіо цвітуть сакури. ФОТО
Сьогодні, 13:29
У столиці Японії розпустилися мільйони ніжних квіток сакури. Люди поспішають насолодитися цим видовищем та вишневим ароматом.
Деякі японці традиційно заради цього беруть відпустки. Також влаштовуються пікніки серед цвітіння. Для цього навіть є термін - ханамі, - пише ТСН.
Соцмережі наповнюють тисячі фото із цвітінням сакури.
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Деякі японці традиційно заради цього беруть відпустки. Також влаштовуються пікніки серед цвітіння. Для цього навіть є термін - ханамі, - пише ТСН.
Соцмережі наповнюють тисячі фото із цвітінням сакури.
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