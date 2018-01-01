«Я на цьому не збираюся зупинятися», - Порошенко про ремонт доріг





Про це йшлося під час візиту



За словами Президента, протягом останніх трьох років постійно говорили про погані дороги. Мовляв, весь час казали, що стан доріг поганий і з цим нічого не можна було зробити.



Однак Президент заявив про митний експеримент, коли кошти, зароблені на кордоні, залишали в місцевому бюджеті.



«В Україні почали нарешті будуватися дороги», - сказав Президент. Кожного року кошти на їх розбудову зростають, - додав він.



«Я на цьому не збираюся зупинятися», - сказав Порошенко. Адже завдяки добрим дорогам розвивається й торгівля, туризм та інші галузі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завдяки «митному» експерименту протягом останніх кількох років в Україні вдалося відновити тисячі кілометрів дорожнього покриття.Про це йшлося під час візиту Президента України Петра Порошенка до Луцька 23 березня.За словами Президента, протягом останніх трьох років постійно говорили про погані дороги. Мовляв, весь час казали, що стан доріг поганий і з цим нічого не можна було зробити.Однак Президент заявив про митний експеримент, коли кошти, зароблені на кордоні, залишали в місцевому бюджеті.«В Україні почали нарешті будуватися дороги», - сказав Президент. Кожного року кошти на їх розбудову зростають, - додав він.«Я на цьому не збираюся зупинятися», - сказав Порошенко. Адже завдяки добрим дорогам розвивається й торгівля, туризм та інші галузі.

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