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Скандал у луцькій маршрутці: водій обізвав пасажирку

Скандал у луцькій маршрутці: водій обізвав пасажирку
У Луцьку неприємний інцидент трапився в маршрутці №12.

"Сьогодні моя дружина потрапила в неприємну історію з маршрутчиком. Повертаючись з ринку маршруткою №12 АС48-54АІ, перед зупинкою "Тарасова" натиснула кнопку повідомлення про зупинку. Водій не зупинився", - написав Петро Мастирка в Facebook.

"Одна пасажирка сказала, що кнопка швидше за все не працює, бо люди гукали до водія, просячи зупинитись. Дружина теж гукнула, щоб водій зупинився на зупинці "школа №2". Замість того, щоб зупинитись водій сказав "Треба на кнопку тиснути, коза," і додав швидкості. Зупинився тільки на зупинці "Тубдиспансер". І от аж звідти дружина з двома повними пакетами продуктів змушена була повертатися назад".

"Пробували звернутися в міську раду, то там як завжди ніхто трубку не бере або не дійсні номера. Можливо хтось знає куди можна звернутись, номери телефонів? Буду вдячний за допомогу".

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Теги: громадський транспорт, проблема, хамство
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