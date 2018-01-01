Скандал у луцькій маршрутці: водій обізвав пасажирку
Сьогодні, 15:43
У Луцьку неприємний інцидент трапився в маршрутці №12.
"Сьогодні моя дружина потрапила в неприємну історію з маршрутчиком. Повертаючись з ринку маршруткою №12 АС48-54АІ, перед зупинкою "Тарасова" натиснула кнопку повідомлення про зупинку. Водій не зупинився", - написав Петро Мастирка в Facebook.
"Одна пасажирка сказала, що кнопка швидше за все не працює, бо люди гукали до водія, просячи зупинитись. Дружина теж гукнула, щоб водій зупинився на зупинці "школа №2". Замість того, щоб зупинитись водій сказав "Треба на кнопку тиснути, коза," і додав швидкості. Зупинився тільки на зупинці "Тубдиспансер". І от аж звідти дружина з двома повними пакетами продуктів змушена була повертатися назад".
"Пробували звернутися в міську раду, то там як завжди ніхто трубку не бере або не дійсні номера. Можливо хтось знає куди можна звернутись, номери телефонів? Буду вдячний за допомогу".
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"Сьогодні моя дружина потрапила в неприємну історію з маршрутчиком. Повертаючись з ринку маршруткою №12 АС48-54АІ, перед зупинкою "Тарасова" натиснула кнопку повідомлення про зупинку. Водій не зупинився", - написав Петро Мастирка в Facebook.
"Одна пасажирка сказала, що кнопка швидше за все не працює, бо люди гукали до водія, просячи зупинитись. Дружина теж гукнула, щоб водій зупинився на зупинці "школа №2". Замість того, щоб зупинитись водій сказав "Треба на кнопку тиснути, коза," і додав швидкості. Зупинився тільки на зупинці "Тубдиспансер". І от аж звідти дружина з двома повними пакетами продуктів змушена була повертатися назад".
"Пробували звернутися в міську раду, то там як завжди ніхто трубку не бере або не дійсні номера. Можливо хтось знає куди можна звернутись, номери телефонів? Буду вдячний за допомогу".
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