У Луцьку обрали Міс та Містера Машинобудівного факультету

23 березня у стінах Луцького національного технічного університету обирали Міс та Містера Машинобудівного факультету.На заході були присутні декан МБФ Сергій Пустюльга, проректор з науково-педагогічної роботи Валентин Талах та «команди підтримки» студентів - викладачі, товариші та навіть родичі. Створювали гарний настрій дует ведучих «Open Space» Василь Лотошинський та Владислав Літкович, - повідомили в університеті.Зокрема, змагалися за звання найкрасивіших восьмеро дівчат та хлопців: Борис Рудика – молодик, який пропагує добро; залежна від прогулянок Юлія Полюхович; спортивний та статний Андрій Корейба; Даніела Шах – дівчина, яка не уявляє свого життя без подорожей; життєрадісний та товариський Дмитро Гордійчук; любителька хлопчачих розваг Анжела Сачук; громадський діяч та активіст Юрій Андрощук і справжня берегиня часу, прихильниця кави Ірина Домнюк.Розсуджували конкурсантів творець стильних чоловічих зачісок Іванна Дар, керівник сайту «Перший канал соціальних новин» Ірина Новосад, начальник відділу сім’ї і молоді Луцької міської ради Катерина Шкльода, арт-директор та резидент нічного клубу «Голівуд» Іванна Костюк, голова студентської ради Волині – Віталій Сніжко.Тож, спершу учасники презентували свої відео-представлення. У наступному конкурсі запитань вони доводили, що їх інтелектуальні здібності відповідають красі. Так, Андрій Корейба розповів, що робити на побаченні, «коли у тебе діряві шкарпетки». Юрій Андрощук мізкував над тим, як заманити дівчину у свої «Жигулі», аби вона не сіла в чужу «беху». Ірині Домнюк довелося переконати маму у любові хлопця до Олега Вінника, аби та його вподобала.Опісля ведучі розігрували серед присутніх сертифікати та призи від спонсорів. Згодом розпочався конкурс талантів: були пародії, запальні танці, співи, складання на швидкість Кубика Рубіка, гра на барабанах та навіть театралізована вистава. Розбавили напружену від переживань присутніх атмосферу вихованці танцювальної школи «Diamond».Насамкінець учасники продемонстрували розкішне фінальне дефіле. Аплодисменти з зали вирішили долю майбутніх Міс та Містера глядацьких симпатій МБФ. Ними стали Юлія Полюхович та Дмитро Гордійчук.Перед найбільш інтригуючою частиною дійства слово взяв декан Машинобудівного факультету Сергій Пустюльга: «Ви зробили для нас усіх свято. Тут немає переможених. Усі молодці, усі побороли себе та свої страхи. Бажаю учасникам перемоги, а переможцям посісти достойне місце на загальноуніверситетському конкурсі. Дякую присутнім!». Проректор з науково-педагогічної роботи Валентин Талах додав: «На початку дійства я не дуже хотів виступати. Поясню чому: я постійно відвідую такі заходи, така вже моя робота. Однак насамкінець я змінив свою думку. Адже ви організували усе на достойному рівні. Це ваша перемога! Знаєте, більшість факультетів використовують таке відео-представлення, як «видурнювання». Сьогодні ж воно було класне! А Ваші відповіді на інтелектуальному конкурсі були дуже вдалі. Всі молодці!».Розпочали церемонію нагородження з номінації Містер мужність, у якій переміг Андрій Корейба. Міс та Містером елегантність стали Анжела Сачук та Дмитро Гордійчук. Міс чарівність обрали Даніелу Шах. Віце-міс - Юлія Полюхович, а Віце-містер – Борис Рудика. І нарешті, головна інтрига вечора: Містером Машинобудівного факультету став Юрій Андрощук, а Міс – Ірина Домнюк.Відтак, володарі титулу зможуть 11 травня поборотися за звання Короля та Королеви Луцького НТУ.