вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На арені розваг у «ПортCity» презентували транспорт майбутнього

На арені розваг у «ПортCity» презентували транспорт майбутнього
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» на арені розваг «GenerarorCity» презентували транспорт майбутнього.

Презентація гіробордів, гіроскутера та моноколеса
відбулася 25 березня на найбільшій арені розваг нашого міста.

Арена розваг «GenerarorCity», що розташована у торгово-розважальному центрі «ПортCity» - найбільший майданчик для активного відпочинку у Луцьку. Тож не дивно, що відтепер саме тут найкраще представлений транспорт майбутнього. Вже від сьогодні усі охочі мають нагоду навчитися їздити не лише на роликах, а й на гіробордах, гіроскутерай й навіть моноколесі.

З нагоди відкриття нових розваг інструктори «GenerarorCity» підготували справжнє шоу. Неймовірні трюки, які змушували глядачів затамовувати подих, яскраві виступи й звісно – подарунки
наймолодшим глядачам. Усе це – під час презентації транспорту майбутнього мали нагоду спостерігати сотні лучан.

Тож усіх запрошують на арену розваг «GenerarorCity», аби випробувати новий транспорт.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity, GenerarorCity, гіроборд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині будують ферму канадсько-американського типу
Сьогодні, 04:24
На арені розваг у «ПортCity» презентували транспорт майбутнього
Сьогодні, 03:34
Кількість жертв жахливої пожежі у російському торговому центрі зросла
Сьогодні, 02:21
Турок хоче зняти на Волині фільм про кохання
Сьогодні, 01:19
26 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У «ПортCity» виступив гурт «MOTANKA». ФОТО У «ПортCity» виступив гурт «MOTANKA». ФОТО
25 березень, 17:21
Великий боксерський турнір у луцькому «ПортCity»: як це було. ФОТО Великий боксерський турнір у луцькому «ПортCity»: як це було. ФОТО
25 березень, 11:48
У «ПортCity» – боксерський турнір пам’яті загиблого на Сході волинянина У «ПортCity» – боксерський турнір пам’яті загиблого на Сході волинянина
23 березень, 17:39
«ПортCity» організовує благодійний забіг на шпильках «ПортCity» організовує благодійний забіг на шпильках
22 березень, 19:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Великий боксерський турнір у луцькому «ПортCity»: як це було. ФОТО
25 березень, 11:48
 1
На Волині будують ферму канадсько-американського типу
Сьогодні, 04:24
 0
На арені розваг у «ПортCity» презентували транспорт майбутнього
Сьогодні, 03:34
 0
Кількість жертв жахливої пожежі у російському торговому центрі зросла
Сьогодні, 02:21
 0
Турок хоче зняти на Волині фільм про кохання
Сьогодні, 01:19
 0
Медіа
відео
1/8