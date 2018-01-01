На арені розваг у «ПортCity» презентували транспорт майбутнього
Сьогодні, 03:34
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» на арені розваг «GenerarorCity» презентували транспорт майбутнього.
Презентація гіробордів, гіроскутера та моноколеса
відбулася 25 березня на найбільшій арені розваг нашого міста.
Арена розваг «GenerarorCity», що розташована у торгово-розважальному центрі «ПортCity» - найбільший майданчик для активного відпочинку у Луцьку. Тож не дивно, що відтепер саме тут найкраще представлений транспорт майбутнього. Вже від сьогодні усі охочі мають нагоду навчитися їздити не лише на роликах, а й на гіробордах, гіроскутерай й навіть моноколесі.
З нагоди відкриття нових розваг інструктори «GenerarorCity» підготували справжнє шоу. Неймовірні трюки, які змушували глядачів затамовувати подих, яскраві виступи й звісно – подарунки
наймолодшим глядачам. Усе це – під час презентації транспорту майбутнього мали нагоду спостерігати сотні лучан.
Тож усіх запрошують на арену розваг «GenerarorCity», аби випробувати новий транспорт.
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Презентація гіробордів, гіроскутера та моноколеса
відбулася 25 березня на найбільшій арені розваг нашого міста.
Арена розваг «GenerarorCity», що розташована у торгово-розважальному центрі «ПортCity» - найбільший майданчик для активного відпочинку у Луцьку. Тож не дивно, що відтепер саме тут найкраще представлений транспорт майбутнього. Вже від сьогодні усі охочі мають нагоду навчитися їздити не лише на роликах, а й на гіробордах, гіроскутерай й навіть моноколесі.
З нагоди відкриття нових розваг інструктори «GenerarorCity» підготували справжнє шоу. Неймовірні трюки, які змушували глядачів затамовувати подих, яскраві виступи й звісно – подарунки
наймолодшим глядачам. Усе це – під час презентації транспорту майбутнього мали нагоду спостерігати сотні лучан.
Тож усіх запрошують на арену розваг «GenerarorCity», аби випробувати новий транспорт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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