На арені розваг у «ПортCity» презентували транспорт майбутнього

У торгово-розважальному центрі «ПортCity» на арені розваг «GenerarorCity» презентували транспорт майбутнього.Презентація гіробордів, гіроскутера та моноколесавідбулася 25 березня на найбільшій арені розваг нашого міста.Арена розваг «GenerarorCity», що розташована у торгово-розважальному центрі «ПортCity» - найбільший майданчик для активного відпочинку у Луцьку. Тож не дивно, що відтепер саме тут найкраще представлений транспорт майбутнього. Вже від сьогодні усі охочі мають нагоду навчитися їздити не лише на роликах, а й на гіробордах, гіроскутерай й навіть моноколесі.З нагоди відкриття нових розваг інструктори «GenerarorCity» підготували справжнє шоу. Неймовірні трюки, які змушували глядачів затамовувати подих, яскраві виступи й звісно – подарункинаймолодшим глядачам. Усе це – під час презентації транспорту майбутнього мали нагоду спостерігати сотні лучан.Тож усіх запрошують на арену розваг «GenerarorCity», аби випробувати новий транспорт.