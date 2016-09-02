Волинянин увійшов до десятки кращих на чемпіонаті із шашок

10-річний ківерчанинпредставив Волинь на чемпіонаті України із шашок та увійшов до десятки кращих гравців.Про це повідомляє сайт Ківерцівської міської ради.Чемпіонат України із шашок серед молоді та юнаків тривав у Полтаві 7-14 березня. Волох, попи юний вік, вже є кандидатом в майстри спорту.Змагатися за звання чемпіонів України у трьох вікових категоріях (молодь 1992 р.н. та молодші; кадети 2002 р.н. та молодші; юні надії 2008 р.н. та молодші). Приїхали до Полтави понад 100 спортсменів з 11 областей: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Харківської, Чернігівської, Рівненської, а також міста Києва.Волинянин в кожній номінації ввійшов у десятку кращих спортсменів із даного виду спорту України.