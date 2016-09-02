Волинянин увійшов до десятки кращих на чемпіонаті із шашок
Сьогодні, 05:35
10-річний ківерчанин Олександр Волох представив Волинь на чемпіонаті України із шашок та увійшов до десятки кращих гравців.
Про це повідомляє сайт Ківерцівської міської ради.
Чемпіонат України із шашок серед молоді та юнаків тривав у Полтаві 7-14 березня. Волох, попи юний вік, вже є кандидатом в майстри спорту.
Змагатися за звання чемпіонів України у трьох вікових категоріях (молодь 1992 р.н. та молодші; кадети 2002 р.н. та молодші; юні надії 2008 р.н. та молодші). Приїхали до Полтави понад 100 спортсменів з 11 областей: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Харківської, Чернігівської, Рівненської, а також міста Києва.
Волинянин в кожній номінації ввійшов у десятку кращих спортсменів із даного виду спорту України.
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Про це повідомляє сайт Ківерцівської міської ради.
Чемпіонат України із шашок серед молоді та юнаків тривав у Полтаві 7-14 березня. Волох, попи юний вік, вже є кандидатом в майстри спорту.
Змагатися за звання чемпіонів України у трьох вікових категоріях (молодь 1992 р.н. та молодші; кадети 2002 р.н. та молодші; юні надії 2008 р.н. та молодші). Приїхали до Полтави понад 100 спортсменів з 11 областей: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Харківської, Чернігівської, Рівненської, а також міста Києва.
Волинянин в кожній номінації ввійшов у десятку кращих спортсменів із даного виду спорту України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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