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Волинянин увійшов до десятки кращих на чемпіонаті із шашок

Волинянин увійшов до десятки кращих на чемпіонаті із шашок
10-річний ківерчанин Олександр Волох представив Волинь на чемпіонаті України із шашок та увійшов до десятки кращих гравців.

Про це повідомляє сайт Ківерцівської міської ради.

Чемпіонат України із шашок серед молоді та юнаків тривав у Полтаві 7-14 березня. Волох, попи юний вік, вже є кандидатом в майстри спорту.

Змагатися за звання чемпіонів України у трьох вікових категоріях (молодь 1992 р.н. та молодші; кадети 2002 р.н. та молодші; юні надії 2008 р.н. та молодші). Приїхали до Полтави понад 100 спортсменів з 11 областей: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Харківської, Чернігівської, Рівненської, а також міста Києва.

Волинянин в кожній номінації ввійшов у десятку кращих спортсменів із даного виду спорту України.

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Теги: шашки, спорт, чемпіонат України
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