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Благодійний фонд ПриватБанку визнано найкращим благодійником України*

Благодійний фонд ПриватБанку визнано найкращим благодійником України*
Благодійний фонд ПриватБанку «Допомагати просто!» визнано найкращим благодійником України за підсумками національного конкурсу «Благодійна Україна – 2017».

Цього року в конкурсі визначали найкращих із понад 1 000 бізнес-, громадських, волонтерських та благодійних організацій і спільнот з усіх куточків України та світу.

За даними фонду, у 2017 році благодійний фонд ПриватБанку «Допомагати просто!» разом із клієнтами та співробітниками банку надав допомогу на 40 908 834,01 грн. Минулого року в його проектах узяли участь 975 тисяч жителів України, а основними напрямками благодійності були й залишаються допомога хворим дітям і створення необхідних умов для ефективного лікування в Україні дітей з онкологічними захворюваннями.

«Унікальність програми «Допомагати просто!» в тому, що фонд формується не за рахунок великих вкладень одиничних меценатів або підприємств, а завдяки мільйонам перерахувань невеликих сум у касах банку, банкоматах та електронному банку Приват24», – зазначила керівник фонду «Допомагати просто!» Анна Павлова.

Долучитися до програм «Допомагати просто!» може будь-хто. Зробити свій внесок у добру справу можна всього за хвилину на сайті blago.pb.ua, у мобільному банку Приват24 або будь-якому банкоматі ПриватБанку по всій країні. Кожна з перерахованих гривень дійде до свого одержувача. Усі, хто перераховують гроші, обов’язково отримають звіт про їх використання на e-mail або в месенджер.

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Теги: ПриватБанк, благодійний фонд
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