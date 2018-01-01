Благодійний фонд ПриватБанку визнано найкращим благодійником України*
Сьогодні, 02:02
Благодійний фонд ПриватБанку «Допомагати просто!» визнано найкращим благодійником України за підсумками національного конкурсу «Благодійна Україна – 2017».
Цього року в конкурсі визначали найкращих із понад 1 000 бізнес-, громадських, волонтерських та благодійних організацій і спільнот з усіх куточків України та світу.
За даними фонду, у 2017 році благодійний фонд ПриватБанку «Допомагати просто!» разом із клієнтами та співробітниками банку надав допомогу на 40 908 834,01 грн. Минулого року в його проектах узяли участь 975 тисяч жителів України, а основними напрямками благодійності були й залишаються допомога хворим дітям і створення необхідних умов для ефективного лікування в Україні дітей з онкологічними захворюваннями.
«Унікальність програми «Допомагати просто!» в тому, що фонд формується не за рахунок великих вкладень одиничних меценатів або підприємств, а завдяки мільйонам перерахувань невеликих сум у касах банку, банкоматах та електронному банку Приват24», – зазначила керівник фонду «Допомагати просто!» Анна Павлова.
Долучитися до програм «Допомагати просто!» може будь-хто. Зробити свій внесок у добру справу можна всього за хвилину на сайті blago.pb.ua, у мобільному банку Приват24 або будь-якому банкоматі ПриватБанку по всій країні. Кожна з перерахованих гривень дійде до свого одержувача. Усі, хто перераховують гроші, обов’язково отримають звіт про їх використання на e-mail або в месенджер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Цього року в конкурсі визначали найкращих із понад 1 000 бізнес-, громадських, волонтерських та благодійних організацій і спільнот з усіх куточків України та світу.
За даними фонду, у 2017 році благодійний фонд ПриватБанку «Допомагати просто!» разом із клієнтами та співробітниками банку надав допомогу на 40 908 834,01 грн. Минулого року в його проектах узяли участь 975 тисяч жителів України, а основними напрямками благодійності були й залишаються допомога хворим дітям і створення необхідних умов для ефективного лікування в Україні дітей з онкологічними захворюваннями.
«Унікальність програми «Допомагати просто!» в тому, що фонд формується не за рахунок великих вкладень одиничних меценатів або підприємств, а завдяки мільйонам перерахувань невеликих сум у касах банку, банкоматах та електронному банку Приват24», – зазначила керівник фонду «Допомагати просто!» Анна Павлова.
Долучитися до програм «Допомагати просто!» може будь-хто. Зробити свій внесок у добру справу можна всього за хвилину на сайті blago.pb.ua, у мобільному банку Приват24 або будь-якому банкоматі ПриватБанку по всій країні. Кожна з перерахованих гривень дійде до свого одержувача. Усі, хто перераховують гроші, обов’язково отримають звіт про їх використання на e-mail або в месенджер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чиновник в уряді погорів на хабарі у перший робочий день
Сьогодні, 02:55
Благодійний фонд ПриватБанку визнано найкращим благодійником України*
Сьогодні, 02:02
Скандальна ситуація у луцькій маршрутці виявилася фейком
Сьогодні, 00:57
27 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа