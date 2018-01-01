Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 27 березня
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Світязі, Володимир-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові можливий дрібний сніг за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько 0…+2 градусів, удень – +7…+8. Вітер східний, північний, північно-західний і північно-східний, 1-5 м/с.
До середини тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями – мокрий сніг.
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У Луцьку, Світязі, Володимир-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові можливий дрібний сніг за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько 0…+2 градусів, удень – +7…+8. Вітер східний, північний, північно-західний і північно-східний, 1-5 м/с.
До середини тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями – мокрий сніг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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