У Луцьку відзначили річницю створення Нацгвардії





Про це повідомили у СК ГУНП в області.



Виконувач обов'язків начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак привітав бійців місцевої військової частини з четвертою річницею з дня створення Національної гвардії України.



Козак подякував командиру частини Василю Гуртовському та його колегам за спільну роботу із забезпечення правопорядку, захисту територіальної цілесності та суверенітету під час служби в зоні проведення антитерористичної операції.



В урочистостях також взяли участь представники місцевого самоврядування, інших правоохоронних відомств, духовенство.





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