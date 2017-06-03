У Луцьку відзначили річницю створення Нацгвардії
Сьогодні, 22:31
У Палаці культури міста Луцька сьогодні, 26 березня, відбулися урочистості з нагоди створення Національної гвардії України.
Про це повідомили у СК ГУНП в області.
Виконувач обов'язків начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак привітав бійців місцевої військової частини з четвертою річницею з дня створення Національної гвардії України.
Козак подякував командиру частини Василю Гуртовському та його колегам за спільну роботу із забезпечення правопорядку, захисту територіальної цілесності та суверенітету під час служби в зоні проведення антитерористичної операції.
В урочистостях також взяли участь представники місцевого самоврядування, інших правоохоронних відомств, духовенство.
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Про це повідомили у СК ГУНП в області.
Виконувач обов'язків начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак привітав бійців місцевої військової частини з четвертою річницею з дня створення Національної гвардії України.
Козак подякував командиру частини Василю Гуртовському та його колегам за спільну роботу із забезпечення правопорядку, захисту територіальної цілесності та суверенітету під час служби в зоні проведення антитерористичної операції.
В урочистостях також взяли участь представники місцевого самоврядування, інших правоохоронних відомств, духовенство.
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