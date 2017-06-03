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У Луцьку відзначили річницю створення Нацгвардії

У Луцьку відзначили річницю створення Нацгвардії
У Палаці культури міста Луцька сьогодні, 26 березня, відбулися урочистості з нагоди створення Національної гвардії України.

Про це повідомили у СК ГУНП в області.

Виконувач обов'язків начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак привітав бійців місцевої військової частини з четвертою річницею з дня створення Національної гвардії України.

Козак подякував командиру частини Василю Гуртовському та його колегам за спільну роботу із забезпечення правопорядку, захисту територіальної цілесності та суверенітету під час служби в зоні проведення антитерористичної операції.

В урочистостях також взяли участь представники місцевого самоврядування, інших правоохоронних відомств, духовенство.


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Теги: Нацгвардія, Луцьк
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