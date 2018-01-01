Більше половини закордонних грошових переказів українці отримують за допомогою ПриватБанку*

Кожен другий переказ, який українці отримують із-за кордону, виплачується через онлайн-сервіси та каси ПриватБанку.Як повідомила прес-служба банку, із 2,387 млрд доларів США, що, за даними НБУ, отримали українці з-за кордону протягом 2017 року, 1,192 млрд доларів США було виплачено саме через зручні сервіси ПриватБанку.Майже 70% переказів за кордон українці також відправляють за допомогою сервісів ПриватБанку. Якщо загалом протягом 2017 року за межі України було надіслано 286 млн доларів США, то через ПриватБанк було переказано 197,3 млн доларів США.