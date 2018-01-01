На Волині лісники рятували лелек від голоду





Про це повідомляє



Декілька десятків птахів стояло на сніговому покриві – розгублені, зіщулившись від холоду та голоду. Цю зграю помітив на території свого обходу майстер лісу Замлинського лісництва Володимир Савош.



Тож лісівники приєдналися до порятунку – підгодівлі лелек. Закупивши мойви та салаки, працівники ДП «Любомльський лісгосп» виклали поживу на полі, поблизу зграї. Як розповідають, птахи характерно шипіли, побачивши людей, налякано здіймались, відлітали. Однак згодом, за спостереженнями, переконавшись про безпеку, прийнялись ласувати харчами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулого тижня на Любомльщину з теплих країв повернулись птахи. Однак, ранні весняні погодні умови для них виявилися дуже жорстокими. Тому місцеві лісники взялись допомагати птахам.Про це повідомляє прес-служба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.Декілька десятків птахів стояло на сніговому покриві – розгублені, зіщулившись від холоду та голоду. Цю зграю помітив на території свого обходу майстер лісу Замлинського лісництваТож лісівники приєдналися до порятунку – підгодівлі лелек. Закупивши мойви та салаки, працівники ДП «Любомльський лісгосп» виклали поживу на полі, поблизу зграї. Як розповідають, птахи характерно шипіли, побачивши людей, налякано здіймались, відлітали. Однак згодом, за спостереженнями, переконавшись про безпеку, прийнялись ласувати харчами.

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