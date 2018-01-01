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Начальник луцької поліції розповів, чому не можуть побороти гральний бізнес

Начальник луцької поліції розповів, чому не можуть побороти гральний бізнес
Начальник Луцького відділу поліції Олег Кічук розповів, що побороти гральний бізнес, зокрема у Луцьку, не так просто, як здається, через недосконале законодавство.

Про це йшлося під час сесії Луцькради 28 березня.

Так, за словами правоохоронця, притягнути до відповідальності нині через особливості законодавства можуть лише організаторів, а не безпосередньо людей, які надають ці незаконні послуги.

Окрім того, є питання щодо арешту техніки. Так, пригадали про нещодавній випадок візиту правоохоронців до грального закладу. Тоді вилучили оргтехніку, та тут теж є проблема – правоохоронці можуть «працювати» над злочином тоді, коли отримають експертний висновок, що вилучена техніка призначена для ігор. На практиці ж у 70% випадків власники техніки звертаються до судів, а ті повертають їм техніку.

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Теги: поліція, Луцьк, азартні ігри
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