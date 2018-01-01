Начальник луцької поліції розповів, чому не можуть побороти гральний бізнес
Сьогодні, 12:44
Начальник Луцького відділу поліції Олег Кічук розповів, що побороти гральний бізнес, зокрема у Луцьку, не так просто, як здається, через недосконале законодавство.
Про це йшлося під час сесії Луцькради 28 березня.
Так, за словами правоохоронця, притягнути до відповідальності нині через особливості законодавства можуть лише організаторів, а не безпосередньо людей, які надають ці незаконні послуги.
Окрім того, є питання щодо арешту техніки. Так, пригадали про нещодавній випадок візиту правоохоронців до грального закладу. Тоді вилучили оргтехніку, та тут теж є проблема – правоохоронці можуть «працювати» над злочином тоді, коли отримають експертний висновок, що вилучена техніка призначена для ігор. На практиці ж у 70% випадків власники техніки звертаються до судів, а ті повертають їм техніку.
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Про це йшлося під час сесії Луцькради 28 березня.
Так, за словами правоохоронця, притягнути до відповідальності нині через особливості законодавства можуть лише організаторів, а не безпосередньо людей, які надають ці незаконні послуги.
Окрім того, є питання щодо арешту техніки. Так, пригадали про нещодавній випадок візиту правоохоронців до грального закладу. Тоді вилучили оргтехніку, та тут теж є проблема – правоохоронці можуть «працювати» над злочином тоді, коли отримають експертний висновок, що вилучена техніка призначена для ігор. На практиці ж у 70% випадків власники техніки звертаються до судів, а ті повертають їм техніку.
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