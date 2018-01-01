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Проїзд на Молоді назвали «якимсь жахом»

Проїзд на Молоді назвали «якимсь жахом»
Проїзд між будинками № 8 і № 10 на проспекті Молоді у Луцьку охарактеризували словами «якийсь жах».

Про це у соціальній мережі Facebook написав Богдан Гончарук.

Гончарук звернув увагу нинішньої міської влади на проблеми дворів у Луцьку

«Це якийсь жах твориться на проїзді між 8-им та 10-им будинками на Молоді. Давайте покажіть свою роботу не на словах!» - написав Гончарук і опублікував світлини, на яких видно жахливий стан дорожнього покриття.


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Теги: дороги, Луцьк
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