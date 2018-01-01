У Луцьку відбудеться конкурс проектів з бюджетом 80 тисяч гривень
Сьогодні, 13:34
Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради оголошує конкурс соціальних проектів спрямованих на вирішення проблем сімей/осіб, які опинились в складних життєвих обставинах.
Про це повідомили 29 березня під час прес-конференції у Центрі надання адміністративних послуг.
Конкурс проводиться з метою залучення інститутів громадянського суспільства для підтримки соціально вразливих категорій населення міста, вирішення актуальних соціальних проблем сімей/осіб, які опинились в складних життєвих обставинах в рамках реалізації Програми надання інтегрованих соціальних послуг з питань сім’ї, дітей та молоді, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2018-2020 роки.
Напрямки конкурсу соціальних проектів на 2018 рік:
1. Попередження насильства в сім’ї, надання допомоги постраждалим від насильства в сім’ї, робота з кривдниками.
2. Протидія торгівлі людьми, надання допомоги особам постраждалим від торгівлі людьми.
3. Профілактика негативних явищ, протидія соціально-небезпечним хворобам.
4. Формування гендерної культури населення.
5. Впровадження інноваційних соціальних технологій щодо реабілітації та адаптації у суспільство людей, які звільнились з місць позбавлення волі або засуджені до покарань не пов’язаних з позбавленням волі;
6. Психологічна допомога та підтримка соціально вразливих верств населення територіальної громади, які опинились в складних життєвих ситуаціях;
7.Підвищення іміджу сім’ї, розвиток духовності, формування позитивних зразків поведінки у дітей та молоді.
Загальний бюджет конкурсу становить 80 000 грн. Максимальне фінансування в рамках одного проекту – 20 000 грн. Умовами конкурсу також передбачено співфінансування реалізації проектів-переможців їх ініціаторами. Вартість співфінансування повинна бути не меншою як 10% від обсягу коштів бюджету міста на реалізацію даного проекту.
Конкурс триватиме з 1 по 30 квітня. Проекти-переможці мають бути реалізовані до кінця 2018 року.
Стати учасником Конкурсу можна, заповнивши заявку тут: https//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezd67h_YgnS8nyDtEOr5e3ljzL_pzcGAK1E6kU1DfXt9aQg/viewform (до 24.00 30 квітня).
Переможців обиратиме конкурсна комісія. З положенням про проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті міської ради.
Консультації щодо участі у конкурсі проводяться управлінням соціальних служб для сімї, дітей та молоді Луцької міської ради за адресою: пр. Соборності, 18, 2 поверх, праве крило (тел. 716-772), щоденно з 8.30 год. до 17:30.
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Про це повідомили 29 березня під час прес-конференції у Центрі надання адміністративних послуг.
Конкурс проводиться з метою залучення інститутів громадянського суспільства для підтримки соціально вразливих категорій населення міста, вирішення актуальних соціальних проблем сімей/осіб, які опинились в складних життєвих обставинах в рамках реалізації Програми надання інтегрованих соціальних послуг з питань сім’ї, дітей та молоді, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2018-2020 роки.
Напрямки конкурсу соціальних проектів на 2018 рік:
1. Попередження насильства в сім’ї, надання допомоги постраждалим від насильства в сім’ї, робота з кривдниками.
2. Протидія торгівлі людьми, надання допомоги особам постраждалим від торгівлі людьми.
3. Профілактика негативних явищ, протидія соціально-небезпечним хворобам.
4. Формування гендерної культури населення.
5. Впровадження інноваційних соціальних технологій щодо реабілітації та адаптації у суспільство людей, які звільнились з місць позбавлення волі або засуджені до покарань не пов’язаних з позбавленням волі;
6. Психологічна допомога та підтримка соціально вразливих верств населення територіальної громади, які опинились в складних життєвих ситуаціях;
7.Підвищення іміджу сім’ї, розвиток духовності, формування позитивних зразків поведінки у дітей та молоді.
Загальний бюджет конкурсу становить 80 000 грн. Максимальне фінансування в рамках одного проекту – 20 000 грн. Умовами конкурсу також передбачено співфінансування реалізації проектів-переможців їх ініціаторами. Вартість співфінансування повинна бути не меншою як 10% від обсягу коштів бюджету міста на реалізацію даного проекту.
Конкурс триватиме з 1 по 30 квітня. Проекти-переможці мають бути реалізовані до кінця 2018 року.
Стати учасником Конкурсу можна, заповнивши заявку тут: https//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezd67h_YgnS8nyDtEOr5e3ljzL_pzcGAK1E6kU1DfXt9aQg/viewform (до 24.00 30 квітня).
Переможців обиратиме конкурсна комісія. З положенням про проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті міської ради.
Консультації щодо участі у конкурсі проводяться управлінням соціальних служб для сімї, дітей та молоді Луцької міської ради за адресою: пр. Соборності, 18, 2 поверх, праве крило (тел. 716-772), щоденно з 8.30 год. до 17:30.
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