Водоканал попереджає про відключення води в Луцьку
Сьогодні, 16:53
У Луцьку завтра, 30 березня, в мікрорайоні Вересневе тимчасово обмежать водопостачання.
Про це повідомляє прес-служба КП «Луцькводоканал».
Зазначається, що з 9.00 год до 14.00 год. буде припинено водопостачання в мікрорайоні Вересневе у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водопровідних мережах міста.
"Адміністрація підприємства просить споживачів поставитись із розумінням до можливих незручностей, а також завчасно зробити необхідний запас води", - йдеться у повідомлені.
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Про це повідомляє прес-служба КП «Луцькводоканал».
Зазначається, що з 9.00 год до 14.00 год. буде припинено водопостачання в мікрорайоні Вересневе у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водопровідних мережах міста.
"Адміністрація підприємства просить споживачів поставитись із розумінням до можливих незручностей, а також завчасно зробити необхідний запас води", - йдеться у повідомлені.
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