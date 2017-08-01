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Водоканал попереджає про відключення води в Луцьку

Водоканал попереджає про відключення води в Луцьку
У Луцьку завтра, 30 березня, в мікрорайоні Вересневе тимчасово обмежать водопостачання.

Про це повідомляє прес-служба КП «Луцькводоканал».

Зазначається, що з 9.00 год до 14.00 год. буде припинено водопостачання в мікрорайоні Вересневе у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водопровідних мережах міста.

"Адміністрація підприємства просить споживачів поставитись із розумінням до можливих незручностей, а також завчасно зробити необхідний запас води", - йдеться у повідомлені.

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Теги: відключення, вода
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