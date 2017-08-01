Водоканал попереджає про відключення води в Луцьку





Про це повідомляє



Зазначається, що з 9.00 год до 14.00 год. буде припинено водопостачання в мікрорайоні Вересневе у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водопровідних мережах міста.



"Адміністрація підприємства просить споживачів поставитись із розумінням до можливих незручностей, а також завчасно зробити необхідний запас води", - йдеться у повідомлені.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку завтра, 30 березня, в мікрорайоні Вересневе тимчасово обмежать водопостачання.Про це повідомляє прес-служба КП «Луцькводоканал».Зазначається, що з 9.00 год до 14.00 год. буде припинено водопостачання в мікрорайоні Вересневе у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водопровідних мережах міста."Адміністрація підприємства просить споживачів поставитись із розумінням до можливих незручностей, а також завчасно зробити необхідний запас води", - йдеться у повідомлені.

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