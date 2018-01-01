Волинський поліцейський виступив у боксерському матчі в Польщі
29 травень, 21:22
Боксерський матч за участю спортсменів з України та Польщі відбувся у польському місті Пшеворно.
За українську команду виступив волинський патрульний Олег Федік, - повідомляє патрульна поліція Волині у Facebook.
Інспектор Олег Федік виступав у складі Федерації боксу Луцька та показав професійний результат в категорії +91 кг.
Усього українську команду представляло 10 чоловіків з різних міст Західної України.
23-річний поліцейський професійно займається універсальним боєм і є майстром спорту.
У змаганнях з боксу брав участь уперше, але каже, що йому сподобалось, і тренуватиметься й надалі.
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За українську команду виступив волинський патрульний Олег Федік, - повідомляє патрульна поліція Волині у Facebook.
Інспектор Олег Федік виступав у складі Федерації боксу Луцька та показав професійний результат в категорії +91 кг.
Усього українську команду представляло 10 чоловіків з різних міст Західної України.
23-річний поліцейський професійно займається універсальним боєм і є майстром спорту.
У змаганнях з боксу брав участь уперше, але каже, що йому сподобалось, і тренуватиметься й надалі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Як він здав нормативи в поліцію. ? Якщо така свинка вже змучилась після пару ударів в пусту. Майстер спорту. )))) Та бля не смішіть. Любить пивасіка випити краще.
Майстер спорту бере першу участь)))))))хаахаааа. )))
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