Волинський поліцейський виступив у боксерському матчі в Польщі





За українську команду виступив волинський патрульний Олег Федік, - повідомляє патрульна поліція Волині у Facebook.



Інспектор Олег Федік виступав у складі Федерації боксу Луцька та показав професійний результат в категорії +91 кг.



Усього українську команду представляло 10 чоловіків з різних міст Західної України.



23-річний поліцейський професійно займається універсальним боєм і є майстром спорту.



У змаганнях з боксу брав участь уперше, але каже, що йому сподобалось, і тренуватиметься й надалі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Боксерський матч за участю спортсменів з України та Польщі відбувся у польському місті Пшеворно.За українську команду виступив волинський патрульний Олег Федік, - повідомляє патрульна поліція Волині у Facebook.Інспекторвиступав у складі Федерації боксу Луцька та показав професійний результат в категорії +91 кг.Усього українську команду представляло 10 чоловіків з різних міст Західної України.23-річний поліцейський професійно займається універсальним боєм і є майстром спорту.У змаганнях з боксу брав участь уперше, але каже, що йому сподобалось, і тренуватиметься й надалі.

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