Народні гуляння у місті на Волині. ФОТО
Сьогодні, 00:50
У Рожищі на Волині народними гуляннями відзначили День міста.
Про це повідомляє Район. Рожище.
Рожищани відсвяткували день народження міста.
Організатором заходу була Рожищенська міська рада.
Як це було – у фоторепортажі.
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Про це повідомляє Район. Рожище.
Рожищани відсвяткували день народження міста.
Організатором заходу була Рожищенська міська рада.
Як це було – у фоторепортажі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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