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Народні гуляння у місті на Волині. ФОТО

Народні гуляння у місті на Волині. ФОТО
У Рожищі на Волині народними гуляннями відзначили День міста.

Про це повідомляє Район. Рожище.

Рожищани відсвяткували день народження міста.

Організатором заходу була Рожищенська міська рада.

Як це було – у фоторепортажі.

Народні гуляння у місті на Волині. ФОТО
Народні гуляння у місті на Волині. ФОТО
Народні гуляння у місті на Волині. ФОТО
Народні гуляння у місті на Волині. ФОТО
Народні гуляння у місті на Волині. ФОТО
Народні гуляння у місті на Волині. ФОТО
Народні гуляння у місті на Волині. ФОТО
Народні гуляння у місті на Волині. ФОТО
Народні гуляння у місті на Волині. ФОТО
Народні гуляння у місті на Волині. ФОТО
Народні гуляння у місті на Волині. ФОТО
Народні гуляння у місті на Волині. ФОТО
Народні гуляння у місті на Волині. ФОТО
Народні гуляння у місті на Волині. ФОТО
Народні гуляння у місті на Волині. ФОТО
Народні гуляння у місті на Волині. ФОТО
Народні гуляння у місті на Волині. ФОТО
Народні гуляння у місті на Волині. ФОТО
Народні гуляння у місті на Волині. ФОТО
Народні гуляння у місті на Волині. ФОТО
Народні гуляння у місті на Волині. ФОТО
Народні гуляння у місті на Волині. ФОТО
Народні гуляння у місті на Волині. ФОТО
Народні гуляння у місті на Волині. ФОТО
Народні гуляння у місті на Волині. ФОТО
Народні гуляння у місті на Волині. ФОТО

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Теги: свято, відпочинок, Волинь
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