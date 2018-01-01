Волинські митники вилучили Lamborghini, якому «знизили» ціну. ФОТО

На пункті пропуску «Ягодин» вилучили Lamborghini, якому «зменшили» ціну майже удвічі.Про це повідомили у прес-сдужбі ГУ ДФС у Волинській області.Громадянин України намагався ввезти в Україну легковий автомобіль марки Lamborghini моделі Huracan Coupe, 2017 року виготовлення, із заявленою фактурною вартістю 71 200 євро.На підставі отриманої Департаментом оперативної інформації від митних органів Федеративної Республіки Німеччини, звідки й переміщувався транспортний засіб, встановлено невідповідність реальної вартості зазначеного автомобіля.Відповідно до отриманих документів вартість вищевказаного автомобіля становить 193 000 євро.Таким чином до Державного бюджету України могло не надійти 2,3 млн гривень митних платежів.За даним фактом Волинською митницею ДФС складено протокол про порушення митних правил за статтею 483 Митного кодексу України (санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів, безпосередніх предметів порушення митних правил, що становить близько 5,9 млн грн, з конфіскацією цих товарів).Автомобіль вилучили на склад митниці до прийняття рішення судом.