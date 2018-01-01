В Україні для вступників, які відпрацьовуватимуть у селах, надаватимуть пільги

Уряд визначив, як відбуватиметься першочергове зарахування на бюджет тих вступників, які укладуть угоду про відпрацювання у селах або селищах міського типу.Відповідну постанову було прийнято під час засідання Кабміну 30 травня, - йдеться на сайті Міністерства освіти і науки України.Документ набере чинності 1 січня 2019 року й діятиме починаючи зі вступної кампанії 2019-го.Правом першочергового зарахування зможуть скористатися вступники до медичних та педагогічних вишів на спеціальності галузей знань «Освіта/Педагогіка» і «Охорона здоров’я». Їм треба буде відпрацювати в сільській місцевості не менш як 3 роки – на цей період фахівцям безкоштовно надаватимуть житло з оплатою опалення і освітлення.«Наприкінці 2016 року Верховна Рада відмінила примусове працевлаштування випускників медичних вишів, адже вільний вибір місця подальшої роботи – це їхнє конституційне право. Водночас була передбачена можливість першочергового зарахування до медичних і педагогічних університетів тих вступників, які самі виявлять бажання відпрацювати в сільській місцевості. І сьогодні Уряд прийняв дуже важливе рішення, визначивши, як відбуватиметься цей процес – хто формуватиме потребу в кадрах, як укладатимуться угоди тощо. Ми сподіваємося, що це дозволить покращити рівень надання освітніх та медичних послуг в селах, залучити туди більше молоді», – зазначила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич.Прогнозовану потребу в фахівцях з вищою медичною чи педагогічною освітою в певній місцевості визначатимуть виконавчі органи сільських, селищних, міських рад. Щороку до 1 лютого вони подаватимуть відповідний список до ОДА, де до 1 березня оголошуватимуть конкурс на укладення угод на відпрацювання. Під час його проведення перевага надаватиметься жителям тих населених пунктів, де розташований роботодавець (або найближчих до них).Угоди з переможцями підписуватимуть до 30 травня. У підсумку вступники отримують право на першочергове зарахування, а роботодавець – гарантію наявності фахівця за визначеною спеціальністю (спеціалізацією) та рівнем вищої освіти.Після закінчення навчання випускник повинен буде протягом місяця прибути до місця відпрацювання, укласти трудовий договір та почати роботу. Якщо ж випускник відмовиться виконувати умови угоди, йому потрібно буде відшкодувати кошти, витрачені вишем на його підготовку.