У Ковелі хочуть збудувати п'ять багатоповерхівок*
Сьогодні, 11:00
У районі Держлісгоспу планують збудувати п'ять багатоквартирних будинків.
Відділом архітектури і містобудування розроблено Детальний план території розташування кварталу індивідуальної житлової забудови в районі вулиці Данила Галицького (вул.Холмська-Держлісгосп), -повідомляє КовельPost.
Територія знаходиться у західній частині міста Ковеля поблизу південно-західного промислового району, орієнтовна площа її становить 1,97 га.
Тут пропонується розмістити п'ять п’ятиповерхових житлових будинків з вбудованими закладами обслуговування. У будинках передбачається влаштувати 291 квартиру загальною площею 19375 м². Загальна площа приміщень громадського призначення 975 м².
Існуючу мережу вулиць збережуть. До нових будинків влаштують проїзди шириною 6 метрів та тротуари шириною 1,5 м. Заплановані й стоянки для тимчасового зберігання автомобілів на 85 місць.
Постійне зберігання автомобілів передбачається на спеціально облаштованих майданчиках в межах пішохідної доступності. Заїзд на територію житлової забудови здійснюється із вулиці Глібова.
Мешканці будинків матимуть індивідуальне опалення у квартирах, централізоване водопостачання та водовідведення, а також газо- та електропостачання.
Зовнішнє освітлення території має бути виконане консольними світильниками з енергоощадними LED-лампами, встановленими на опорах покращеного архітектурного вигляду, висотою до 8 м.
З детальним планом території можна ознайомитись на офіційному сайті Ковельської міської ради www.kovelrada.gov.ua у рубриці «Публічна інформація», а також містобудівна документація розміщена на інформаційному стенді на першому поверсі будинку рад і у відділі містобудування та архітектури каб. 104 (1-й поверх), тел. 6-17-39 з 24 травня 2018 року по 25 червня 2018 року з 8-30 до 17-00 (понеділок-четвер), з 8-30 до 16-00 (п’ятниця) за адресою: м.Ковель вул. Незалежності, 73.
Пропозиції приймаються до 25 червня 2018 року.
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Відділом архітектури і містобудування розроблено Детальний план території розташування кварталу індивідуальної житлової забудови в районі вулиці Данила Галицького (вул.Холмська-Держлісгосп), -повідомляє КовельPost.
Територія знаходиться у західній частині міста Ковеля поблизу південно-західного промислового району, орієнтовна площа її становить 1,97 га.
Тут пропонується розмістити п'ять п’ятиповерхових житлових будинків з вбудованими закладами обслуговування. У будинках передбачається влаштувати 291 квартиру загальною площею 19375 м². Загальна площа приміщень громадського призначення 975 м².
Існуючу мережу вулиць збережуть. До нових будинків влаштують проїзди шириною 6 метрів та тротуари шириною 1,5 м. Заплановані й стоянки для тимчасового зберігання автомобілів на 85 місць.
Постійне зберігання автомобілів передбачається на спеціально облаштованих майданчиках в межах пішохідної доступності. Заїзд на територію житлової забудови здійснюється із вулиці Глібова.
Мешканці будинків матимуть індивідуальне опалення у квартирах, централізоване водопостачання та водовідведення, а також газо- та електропостачання.
Зовнішнє освітлення території має бути виконане консольними світильниками з енергоощадними LED-лампами, встановленими на опорах покращеного архітектурного вигляду, висотою до 8 м.
З детальним планом території можна ознайомитись на офіційному сайті Ковельської міської ради www.kovelrada.gov.ua у рубриці «Публічна інформація», а також містобудівна документація розміщена на інформаційному стенді на першому поверсі будинку рад і у відділі містобудування та архітектури каб. 104 (1-й поверх), тел. 6-17-39 з 24 травня 2018 року по 25 червня 2018 року з 8-30 до 17-00 (понеділок-четвер), з 8-30 до 16-00 (п’ятниця) за адресою: м.Ковель вул. Незалежності, 73.
Пропозиції приймаються до 25 червня 2018 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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