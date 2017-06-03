Як у Ковелі влаштували свято для дітей. ФОТО

В Ковелі у Міжнародний День захисту дітей в парку культури імені Лесі Ураїнки для малечі влаштували свято.Захід відбувся 1 червня в рамках акції "100 ідей для дітей", яка вдруге проходить у місті, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.Дітвора мала гарну нагоду спробувати себе у різних професіях, адже на "ярмарку ремесел" було задіяно близько 100 професіоналів.Особливо людно було біля поліцейських, кінологів, будівельників, банкірів. Ціла черга вишикувалась біля майбутніх медиків. Всім хотілось зробити укол чи виписати рецепт. Популярністю користувались і спеціальності різьбяра, музиканта, художника, ріелтора, хореографа, тренера. Хлопці із задоволенням одягали рукавички, щоб побоксувати.Одні грали в шахи, інші готували печиво, дівчатка робили макіяж, танцювали. Усім знайшлось заняття до душі.Неабиякий ажіотаж у маленької публіки викликав аматорський театр «10 ряд 10 місце». Справжній майданчик для зйомок фільму вдалося організувати дорослим для ковельської дітвори.На усіх, хто прийшов у парк, чекало багато приємних сюрпризів, а також можливість стати володарем одного із суперпризів від генеральних партнерів — велосипеда, гіроборда або сертифіката на встановлення брекет-систем.Побували на святі міський головата його заступник«Приємно спостерігати, як діти займаються корисними справами, як сяють їх очі, які вони щирі і безпосередні. Видно, що їм це подобається. Сьогодні тут неймовірна атмосфера, це дуже гарна і корисна акція. Думаю, вона стане у нашому місті традиційною», - зазначив Олег Олексійович.