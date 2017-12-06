вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«За які заслуги повинні терпіти ці незручності?», - волиняни скаржаться на черги в Устилузі

«За які заслуги повинні терпіти ці незручності?», - волиняни скаржаться на черги в Устилузі
Біля пункту пропуску «Устилуг» вчора, 3 червня, зібралась чимала черга, яка вишикувалась на одній з центральних вулиць міста.

Про це розповіли мешканці прикордонного містечка, - пише Район.Володимир-Волинський.

Люди скаржаться на велику кількість автівок, рух яких ніхто не контролює та на пасажирів-хамів, які іноді після себе лишають цілі гори сміття.

"Знову ті черги на вулицях міста. Через ті автівки іноді під'їхати до будинку неможливо. А який сморід стоїть від тих машин, а який шум, гам... І це цілодобово! За які «заслуги» устилужани повинні терпіти ці незручності?", - обурюється мешканка Устилуга Ірина Анатоліївна.

Мешканці Устилуга неодноразово піднімали питання перед міською владою про винесення автомобільної черги за межі міста. В минулому році автомобільну чергу почала контролювати володимир-волинська поліція, проте більшість автівок і далі оминають сервісну зону та шикуються поближче до КПП, а відтак поближче до осель жителів Устилуга.

Нагадаємо, максимальна пропускна спроможність митного посту - 730 машин, які рухаються в одному напрямку за 12 годин, проте прикордонники й самі кажуть, що він розрахований приблизно на 400 автівок.

Кажуть, що черг можна позбутися тільки в тому випадку, якщо розбудувати пункт пропуску та зробити більше смуг для руху.

Проте, нещодавно міністр фінансів Олександр Данилюк підтвердив інформацію про припинення фінансування Євросоюзом модернізації КПП «Устилуг» на кордоні з Україною.

Мешканці міста навіть відзняли ведео і розмістили його в мережі YouTube.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Устилуг, авто, черги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО. ВІДЕО
Перший день літа у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
СБУ відкрила справу щодо волинян, які їздили в Брянськ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку зник дідусь. ФОТО
Сьогодні, 11:12
Легендарні Boney M виступили у ПортCity*
Сьогодні, 11:07
«За які заслуги повинні терпіти ці незручності?», - волиняни скаржаться на черги в Устилузі
Сьогодні, 10:56
«Інвестор» будує в Луцьку житло нового типу — квадрохауси. ФОТО*
Сьогодні, 10:51
У Луцьку дерево заблокувало пандус. ФОТО
Сьогодні, 10:30
Схожі новини
На «Устилузі» затримали автомобіль, який вкрали у Польщі. ФОТО На «Устилузі» затримали автомобіль, який вкрали у Польщі. ФОТО
24 травень, 16:07
В «Устилузі» виявили Ford з перебитими номерами В «Устилузі» виявили Ford з перебитими номерами
06 грудень, 2017, 10:18
В «Устилузі» затримали крадений мікроавтобус В «Устилузі» затримали крадений мікроавтобус
04 жовтень, 2017, 10:47
Черги в Устилузі: ситуацію контролюватиме громадськість Черги в Устилузі: ситуацію контролюватиме громадськість
26 квітень, 2017, 09:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Синоптики розповіли, коли в Україні відчутно похолодає
Сьогодні, 11:19
 0
У Луцьку зник дідусь. ФОТО
Сьогодні, 11:12
 0
Легендарні Boney M виступили у ПортCity*
Сьогодні, 11:07
 0
«За які заслуги повинні терпіти ці незручності?», - волиняни скаржаться на черги в Устилузі
Сьогодні, 10:56
 0
«Інвестор» будує в Луцьку житло нового типу — квадрохауси. ФОТО*
Сьогодні, 10:51
 0
Медіа
відео
1/8