«За які заслуги повинні терпіти ці незручності?», - волиняни скаржаться на черги в Устилузі





Про це розповіли мешканці прикордонного містечка, - пише



Люди скаржаться на велику кількість автівок, рух яких ніхто не контролює та на пасажирів-хамів, які іноді після себе лишають цілі гори сміття.



"Знову ті черги на вулицях міста. Через ті автівки іноді під'їхати до будинку неможливо. А який сморід стоїть від тих машин, а який шум, гам... І це цілодобово! За які «заслуги» устилужани повинні терпіти ці незручності?", - обурюється мешканка Устилуга Ірина Анатоліївна.



Мешканці Устилуга неодноразово піднімали питання перед міською владою про винесення автомобільної черги за межі міста. В минулому році автомобільну чергу почала контролювати володимир-волинська поліція, проте більшість автівок і далі оминають сервісну зону та шикуються поближче до КПП, а відтак поближче до осель жителів Устилуга.



Нагадаємо, максимальна пропускна спроможність митного посту - 730 машин, які рухаються в одному напрямку за 12 годин, проте прикордонники й самі кажуть, що він розрахований приблизно на 400 автівок.



Кажуть, що черг можна позбутися тільки в тому випадку, якщо розбудувати пункт пропуску та зробити більше смуг для руху.



Проте, нещодавно міністр фінансів Олександр Данилюк підтвердив інформацію про припинення фінансування Євросоюзом модернізації КПП «Устилуг» на кордоні з Україною.



Мешканці міста навіть відзняли ведео і розмістили його в мережі YouTube.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля пункту пропуску «Устилуг» вчора, 3 червня, зібралась чимала черга, яка вишикувалась на одній з центральних вулиць міста.Про це розповіли мешканці прикордонного містечка, - пише Район.Володимир-Волинський Люди скаржаться на велику кількість автівок, рух яких ніхто не контролює та на пасажирів-хамів, які іноді після себе лишають цілі гори сміття."Знову ті черги на вулицях міста. Через ті автівки іноді під'їхати до будинку неможливо. А який сморід стоїть від тих машин, а який шум, гам... І це цілодобово! За які «заслуги» устилужани повинні терпіти ці незручності?", - обурюється мешканка УстилугаМешканці Устилуга неодноразово піднімали питання перед міською владою про винесення автомобільної черги за межі міста. В минулому році автомобільну чергу почала контролювати володимир-волинська поліція, проте більшість автівок і далі оминають сервісну зону та шикуються поближче до КПП, а відтак поближче до осель жителів Устилуга.Нагадаємо, максимальна пропускна спроможність митного посту - 730 машин, які рухаються в одному напрямку за 12 годин, проте прикордонники й самі кажуть, що він розрахований приблизно на 400 автівок.Кажуть, що черг можна позбутися тільки в тому випадку, якщо розбудувати пункт пропуску та зробити більше смуг для руху.Проте, нещодавно міністр фінансів Олександр Данилюк підтвердив інформацію про припинення фінансування Євросоюзом модернізації КПП «Устилуг» на кордоні з Україною.Мешканці міста навіть відзняли ведео і розмістили його в мережі YouTube.

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