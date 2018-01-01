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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 5 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 5 червня
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з
проясненнями.

У Луцьку, Світязі, Володимир-Волинському, Ковелі,
Маневичах, Любешові опадів не передбачається.

Температура повітря вночі близько +14…+17 градусів, удень – +23…+25.

Вітер західний, північний і північно-західний, 1-5 м/с.

До середини тижня прогнозується сонячна погода, без опадів.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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