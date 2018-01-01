Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 5 червня



проясненнями.



У Луцьку, Світязі, Володимир-Волинському, Ковелі,

Маневичах, Любешові опадів не передбачається.



Температура повітря вночі близько +14…+17 градусів, удень – +23…+25.



Вітер західний, північний і північно-західний, 1-5 м/с.



До середини тижня прогнозується сонячна погода, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода зпроясненнями.У Луцьку, Світязі, Володимир-Волинському, Ковелі,Маневичах, Любешові опадів не передбачається.Температура повітря вночі близько +14…+17 градусів, удень – +23…+25.Вітер західний, північний і північно-західний, 1-5 м/с.До середини тижня прогнозується сонячна погода, без опадів.

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