У Луцьку відкрили виставку художниці Лілії Стельмах

У художній галереї Волинської обласної ради відкрили персональну виставку творів декоративно-прикладного мистецтва (гарячий батик)– члена Національної спілки художників України.На огляд представлено близько півсотні її оригінальних робіт, - повідомив журналістПідтримати художницю прийшли її друзі, колеги по творчості і роботі в Луцькій дитячій художній школі, бібліотекарі, державні службовці, журналісти.Відкрив виставку її творчий натхненник, куратор, голова обласної організації Українського фонду культури. Він розповів про історію виникнення цієї унікальної техніки декоративно-прикладного мистецтва, представив знану художницю, наголосивши, що саме її мистецька колекція цієї весни допомогла вберегти столичний Український Фонд культури від рейдерської атаки антиукраїнських сил.Звернулася до присутніх і Стельмах.«Тут зібрані творчі роботи за досить значний період. У них різна тематика, філософські та мистецькі сентенції... Це послідовне резервування тканини орнаментикою, колористикою та філософськими сентенціями…» - розповіла вона.Тепло відгукнулися про творчість Лілії Стельмах письменник, члени НСХУ, викладачі Луцької дитячої художньої школита їх колеги, скульптор і художниця, заслужений художник УкраїниБуло мовлено багато гарних слів про творчість Лілії Стельмах, її роботу у художній школі, відповідальність перед сім’єю.Виставка в художній галереї Волинської облради демонструватиметься до липня.