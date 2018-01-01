У Луцьку відкрили виставку художниці Лілії Стельмах
Сьогодні, 05:55
У художній галереї Волинської обласної ради відкрили персональну виставку творів декоративно-прикладного мистецтва (гарячий батик) Лілії Стельмах – члена Національної спілки художників України.
На огляд представлено близько півсотні її оригінальних робіт, - повідомив журналіст Сергій Цюриць.
Підтримати художницю прийшли її друзі, колеги по творчості і роботі в Луцькій дитячій художній школі, бібліотекарі, державні службовці, журналісти.
Відкрив виставку її творчий натхненник, куратор, голова обласної організації Українського фонду культури Геннадій Сарапін. Він розповів про історію виникнення цієї унікальної техніки декоративно-прикладного мистецтва, представив знану художницю, наголосивши, що саме її мистецька колекція цієї весни допомогла вберегти столичний Український Фонд культури від рейдерської атаки антиукраїнських сил.
Звернулася до присутніх і Стельмах.
«Тут зібрані творчі роботи за досить значний період. У них різна тематика, філософські та мистецькі сентенції... Це послідовне резервування тканини орнаментикою, колористикою та філософськими сентенціями…» - розповіла вона.
Тепло відгукнулися про творчість Лілії Стельмах письменник Сергій Цюриць, члени НСХУ, викладачі Луцької дитячої художньої школи Галина Івашків, Тетяна Ядчук-Богомазова та їх колеги Наталя Пилипчук, Валентина Попова, Любов Рожкова, скульптор і художниця Ірина Дацюк, заслужений художник України Леонід Литвин.
Було мовлено багато гарних слів про творчість Лілії Стельмах, її роботу у художній школі, відповідальність перед сім’єю.
Виставка в художній галереї Волинської облради демонструватиметься до липня.
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На огляд представлено близько півсотні її оригінальних робіт, - повідомив журналіст Сергій Цюриць.
Підтримати художницю прийшли її друзі, колеги по творчості і роботі в Луцькій дитячій художній школі, бібліотекарі, державні службовці, журналісти.
Відкрив виставку її творчий натхненник, куратор, голова обласної організації Українського фонду культури Геннадій Сарапін. Він розповів про історію виникнення цієї унікальної техніки декоративно-прикладного мистецтва, представив знану художницю, наголосивши, що саме її мистецька колекція цієї весни допомогла вберегти столичний Український Фонд культури від рейдерської атаки антиукраїнських сил.
Звернулася до присутніх і Стельмах.
«Тут зібрані творчі роботи за досить значний період. У них різна тематика, філософські та мистецькі сентенції... Це послідовне резервування тканини орнаментикою, колористикою та філософськими сентенціями…» - розповіла вона.
Тепло відгукнулися про творчість Лілії Стельмах письменник Сергій Цюриць, члени НСХУ, викладачі Луцької дитячої художньої школи Галина Івашків, Тетяна Ядчук-Богомазова та їх колеги Наталя Пилипчук, Валентина Попова, Любов Рожкова, скульптор і художниця Ірина Дацюк, заслужений художник України Леонід Литвин.
Було мовлено багато гарних слів про творчість Лілії Стельмах, її роботу у художній школі, відповідальність перед сім’єю.
Виставка в художній галереї Волинської облради демонструватиметься до липня.
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