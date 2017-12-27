Скандал на Рівненщині: лучанка запевняє, що її побили поліцейські

На базі відпочинку у Демидівському районі на Рівненщині лучанку нібито побив малознайомий чоловік, а згодом вона поскандалила із поліцейськими.Інцидент трапився у суботу 2 червня, - інформує ГУНП у Рівненській області.Так, о 21:45 до поліції надійшло повідомлення від 30-річної жительки Луцька про нанесення їй тілесних ушкоджень малознайомим чоловіком.На місце події прибула група реагування патрульної поліції, яка відібрала пояснення у жінки та свідків. Під час оформлення матеріалів заявниця почала скаржитися на непрофесійність дій та провокувати конфлікт із поліцейськими. Згодом вона звернулася на лінію 102, що її побили працівники поліції.Жительці Луцька запропонували проїхати до медзакладу та відділення поліції для з’ясування усіх обставин, зокрема щодо вчинення відносно неї протиправних дій. В центральній районній лікарні жінку оглянув лікар, відповідно до висновку якого видимих тілесних ушкоджень не виявлено. Крім того її освідчили на стан алкогольного сп’яніння, який показав результат у 1,6 проміле.За злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського при виконанні ним службових обов'язків на неї склали адміністративний протокол за статтею 185 КУпАП.Вже в Демидівському відділенні поліції до жінки прибула «група підтримки», яка почала звинувачувати поліцейських у нанесенні їй тілесних ушкоджень та перебуванні їх на службі у стані наркотичного сп’яніння.Тієї ж ночі поліцейського, на якого вказали активісти, було направлено на освідчення до Рівненського центру психічного здоров’я населення. За його результатами алкоголю чи наркотичних речовин не виявлено.За повідомленням заявниці у поліції проводять службове розслідування.