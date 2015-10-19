вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Піднімає плаття і сідає «по-великому»: у Луцьку діти справляють нужду на майданчиках

«Піднімає плаття і сідає «по-великому»: у Луцьку діти справляють нужду на майданчиках
Лучанка Катерина Хомич скаржиться на те, що батьки дозволяють дітям привселюдно справляти нужду на території дитячих майданчиків та інших місць на вулицях.

Про це вона написала в одній із груп у Facebook.

За словами авторки допису, 4 червня вона стала свідком дуже неприємної ситуації.

«В дворі на дитячому майданчику, де гуляє величезна кількість дітей, гуляла дівчинка (років так +-2) з мамою. І тут ця дівчинка піднімає плаття і сідає "по-великому"!!! Прямо біля гірки, з якої спускались діти! Мамаша стояла в двох метрах від малої і взагалі на це НІЯК не відреагувала!», - пише авторка допису.

Коли ж вона зробила зауваження мамі дівчинки, то вона зібрала «купу» і віднесла вбік.

«Але ж з трави це не відмиєш, а діти там падають, граються! Невже не можна було підхопити дитину і швиденько віднести її хоча б десь до дерева? Чому моя дитина і безліч інших мають на це дивитись?!», - йдеться у дописі.

Тож Катерина Хомич закликає мам маленьких дітей виховувати в собі та у своїх дітях культуру. «А то потім ви ж самі починаєте нарікати на теперішнє молоде покоління, які вони не виховані, а як вони можуть бути іншими якщо мають ось такий приклад. Не виховуйте дитину, виховуйте себе! І буде нам щастя», - написала жінка.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Катерина Хомич, майданчики, нужда, діти, туалет, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«В традиціях російсько-сепаратистської підлоти», – 14 бригада про відео з полоненими волинянами
На Волині виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО. ВІДЕО
Перший день літа у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Чорнобильській зоні – пожежа
Сьогодні, 19:48
«Піднімає плаття і сідає «по-великому»: у Луцьку діти справляють нужду на майданчиках
Сьогодні, 19:42
У Запоріжжі дерево впало на тролейбус
Сьогодні, 19:37
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 червня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку на Гнідаві хочуть будувати багатоповерхівки
Сьогодні, 18:47
Схожі новини
У Луцьку з'явилися нові дитячі майданчики. ФОТО. ВІДЕО У Луцьку з'явилися нові дитячі майданчики. ФОТО. ВІДЕО
19 жовтень, 2015, 12:53
У луцькому Сіті Парку відзначили велике дитяче свято спорту. ФОТО У луцькому Сіті Парку відзначили велике дитяче свято спорту. ФОТО
04 червень, 15:30
Перший день літа у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ Перший день літа у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
02 червень, 08:35
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
01 червень, 12:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Чорнобильській зоні – пожежа
Сьогодні, 19:48
 0
«Піднімає плаття і сідає «по-великому»: у Луцьку діти справляють нужду на майданчиках
Сьогодні, 19:42
 0
У Запоріжжі дерево впало на тролейбус
Сьогодні, 19:37
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 червня
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку на Гнідаві хочуть будувати багатоповерхівки
Сьогодні, 18:47
 0
Медіа
відео
1/8