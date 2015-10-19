«Піднімає плаття і сідає «по-великому»: у Луцьку діти справляють нужду на майданчиках
Сьогодні, 19:42
Лучанка Катерина Хомич скаржиться на те, що батьки дозволяють дітям привселюдно справляти нужду на території дитячих майданчиків та інших місць на вулицях.
Про це вона написала в одній із груп у Facebook.
За словами авторки допису, 4 червня вона стала свідком дуже неприємної ситуації.
«В дворі на дитячому майданчику, де гуляє величезна кількість дітей, гуляла дівчинка (років так +-2) з мамою. І тут ця дівчинка піднімає плаття і сідає "по-великому"!!! Прямо біля гірки, з якої спускались діти! Мамаша стояла в двох метрах від малої і взагалі на це НІЯК не відреагувала!», - пише авторка допису.
Коли ж вона зробила зауваження мамі дівчинки, то вона зібрала «купу» і віднесла вбік.
«Але ж з трави це не відмиєш, а діти там падають, граються! Невже не можна було підхопити дитину і швиденько віднести її хоча б десь до дерева? Чому моя дитина і безліч інших мають на це дивитись?!», - йдеться у дописі.
Тож Катерина Хомич закликає мам маленьких дітей виховувати в собі та у своїх дітях культуру. «А то потім ви ж самі починаєте нарікати на теперішнє молоде покоління, які вони не виховані, а як вони можуть бути іншими якщо мають ось такий приклад. Не виховуйте дитину, виховуйте себе! І буде нам щастя», - написала жінка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це вона написала в одній із груп у Facebook.
За словами авторки допису, 4 червня вона стала свідком дуже неприємної ситуації.
«В дворі на дитячому майданчику, де гуляє величезна кількість дітей, гуляла дівчинка (років так +-2) з мамою. І тут ця дівчинка піднімає плаття і сідає "по-великому"!!! Прямо біля гірки, з якої спускались діти! Мамаша стояла в двох метрах від малої і взагалі на це НІЯК не відреагувала!», - пише авторка допису.
Коли ж вона зробила зауваження мамі дівчинки, то вона зібрала «купу» і віднесла вбік.
«Але ж з трави це не відмиєш, а діти там падають, граються! Невже не можна було підхопити дитину і швиденько віднести її хоча б десь до дерева? Чому моя дитина і безліч інших мають на це дивитись?!», - йдеться у дописі.
Тож Катерина Хомич закликає мам маленьких дітей виховувати в собі та у своїх дітях культуру. «А то потім ви ж самі починаєте нарікати на теперішнє молоде покоління, які вони не виховані, а як вони можуть бути іншими якщо мають ось такий приклад. Не виховуйте дитину, виховуйте себе! І буде нам щастя», - написала жінка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Чорнобильській зоні – пожежа
Сьогодні, 19:48
«Піднімає плаття і сідає «по-великому»: у Луцьку діти справляють нужду на майданчиках
Сьогодні, 19:42
У Запоріжжі дерево впало на тролейбус
Сьогодні, 19:37
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 червня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку на Гнідаві хочуть будувати багатоповерхівки
Сьогодні, 18:47