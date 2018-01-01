Волинське подружжя виховало 12 рідних і прийомних дітей
Сьогодні, 01:51
Подружжя Гапонюків із села Воля Ковельська організувало перший в районі дитячий будинок сімейного типу.
Про це йдеться в сюжеті ВРД НСТУ.
«Вони для нас — рідні», - так кажуть Степан і Тетяна Гапонюки з села Воля Ковельська про рідних та усиновлених діток — а їх вони виховали 12.
Свого часу подружжя створило перший в районі дитячий будинок сімейного типу.
Подробиці – у відео.
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Про це йдеться в сюжеті ВРД НСТУ.
«Вони для нас — рідні», - так кажуть Степан і Тетяна Гапонюки з села Воля Ковельська про рідних та усиновлених діток — а їх вони виховали 12.
Свого часу подружжя створило перший в районі дитячий будинок сімейного типу.
Подробиці – у відео.
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