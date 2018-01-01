Повідомили, скільки грошей братимуть з підприємців за місце на Старому ринку

У Луцьку затвердили вартість оренди торгових площ на Центральному ринку.Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 6 червня.До 1 жовтня 2018 року вартість послуги для комунального підприємства «Луцькі ринки», яке обслуговує Старий ринок, становитиме 90,25 гривні за квадратний метр у місяць. Волинська облспоживспілка брала за оренду 110 гривень.За словами директора КП «Луцькі ринки», підприємство планує заробляти 1,8 мільйона гривень на рік.«Ціна буде нижча, але я буду просити збільшення штату «Луцьких ринків» на три особи, що збільшить вартість оренди до 105 гривень за метр квадратний», - сказав він.Член виконкомузауважив, що «Луцькі ринки» не будуть сплачувати податок на землю, адже ділянку надали в постійне користування. Окрім того, в оренду здаватимуть лише 25 % площі.поцікавився, чи розглядали питання про зонування ринку, адже там є «більш привабливі місця для торгівлі, а є не дуже». Натомість Ігор Корольчук відповів, що питання так детально не розглядали.«Перед тим, як приймати рішення з оренди, питання треба обговорити з підприємцями. Тариф у 110 гривень встановили з минулого року, до цього було близько 60 гривень за квадратний метр. Підприємцям завжди хотілося, щоб цифра була у 60-70 гривень», - наголосив підприємецьПід час обговорення проекту рішення директор «Луцьких ринків» попросив ввести три штатні одиниці на підприємстві та встановити тариф у 105 гривень за метр квадратний. Цю пропозицію члени виконкому не підтримали.Відтак, підприємці платитимуть 90,25 гривні.наголосив, що різницю доведеться доплачувати з бюджету міста, однак найближчим часом тариф можуть переглянути.