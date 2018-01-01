Повідомили, скільки грошей братимуть з підприємців за місце на Старому ринку
Сьогодні, 10:02
У Луцьку затвердили вартість оренди торгових площ на Центральному ринку.
Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 6 червня.
До 1 жовтня 2018 року вартість послуги для комунального підприємства «Луцькі ринки», яке обслуговує Старий ринок, становитиме 90,25 гривні за квадратний метр у місяць. Волинська облспоживспілка брала за оренду 110 гривень.
За словами директора КП «Луцькі ринки» Ігоря Корольчука, підприємство планує заробляти 1,8 мільйона гривень на рік.
«Ціна буде нижча, але я буду просити збільшення штату «Луцьких ринків» на три особи, що збільшить вартість оренди до 105 гривень за метр квадратний», - сказав він.
Член виконкому Михайло Щур зауважив, що «Луцькі ринки» не будуть сплачувати податок на землю, адже ділянку надали в постійне користування. Окрім того, в оренду здаватимуть лише 25 % площі.
Андрій Киця поцікавився, чи розглядали питання про зонування ринку, адже там є «більш привабливі місця для торгівлі, а є не дуже». Натомість Ігор Корольчук відповів, що питання так детально не розглядали.
«Перед тим, як приймати рішення з оренди, питання треба обговорити з підприємцями. Тариф у 110 гривень встановили з минулого року, до цього було близько 60 гривень за квадратний метр. Підприємцям завжди хотілося, щоб цифра була у 60-70 гривень», - наголосив підприємець Володимир Гвоздик.
Під час обговорення проекту рішення директор «Луцьких ринків» попросив ввести три штатні одиниці на підприємстві та встановити тариф у 105 гривень за метр квадратний. Цю пропозицію члени виконкому не підтримали.
Відтак, підприємці платитимуть 90,25 гривні. Григорій Пустовіт наголосив, що різницю доведеться доплачувати з бюджету міста, однак найближчим часом тариф можуть переглянути.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 6 червня.
До 1 жовтня 2018 року вартість послуги для комунального підприємства «Луцькі ринки», яке обслуговує Старий ринок, становитиме 90,25 гривні за квадратний метр у місяць. Волинська облспоживспілка брала за оренду 110 гривень.
За словами директора КП «Луцькі ринки» Ігоря Корольчука, підприємство планує заробляти 1,8 мільйона гривень на рік.
«Ціна буде нижча, але я буду просити збільшення штату «Луцьких ринків» на три особи, що збільшить вартість оренди до 105 гривень за метр квадратний», - сказав він.
Член виконкому Михайло Щур зауважив, що «Луцькі ринки» не будуть сплачувати податок на землю, адже ділянку надали в постійне користування. Окрім того, в оренду здаватимуть лише 25 % площі.
Андрій Киця поцікавився, чи розглядали питання про зонування ринку, адже там є «більш привабливі місця для торгівлі, а є не дуже». Натомість Ігор Корольчук відповів, що питання так детально не розглядали.
«Перед тим, як приймати рішення з оренди, питання треба обговорити з підприємцями. Тариф у 110 гривень встановили з минулого року, до цього було близько 60 гривень за квадратний метр. Підприємцям завжди хотілося, щоб цифра була у 60-70 гривень», - наголосив підприємець Володимир Гвоздик.
Під час обговорення проекту рішення директор «Луцьких ринків» попросив ввести три штатні одиниці на підприємстві та встановити тариф у 105 гривень за метр квадратний. Цю пропозицію члени виконкому не підтримали.
Відтак, підприємці платитимуть 90,25 гривні. Григорій Пустовіт наголосив, що різницю доведеться доплачувати з бюджету міста, однак найближчим часом тариф можуть переглянути.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
Мова ж йшла і про "Завокзальний" ринок також, а не тільки Центральний?!
На ааршавці точно багато людей в яких площі більші за 20кв. Платили значно менше причому напряму заносили(сять. В адміністрацію.що значть 25% тільки під арендою.ну проходи.але всерівно десь біля 50% точно буде.розбиріться зі старими схемами хто ще незкур. Зовсім з депутатів.поки їх невпрягли нові.там не так складно.
Останні новини
Біля фонтанів у луцькому парку буде літня естрада та альтанки
Сьогодні, 10:18
Повідомили, скільки грошей братимуть з підприємців за місце на Старому ринку
Сьогодні, 10:02
Резонансна аварія у Харкові: з'явились нові подробиці. ВІДЕО
Сьогодні, 09:48
Вагітній лучанці не поступилися місцем у маршрутці
Сьогодні, 09:40