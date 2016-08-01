На Волині рятувальники витягли вантажівку з ями, яку викопали комунальники





Автомобіль, який заїжджав до магазину з товаром, загруз та не міг виїхати самостійно, - пише



На допомогу прибули рятувальники відділу ДСНС Нововолинська. Вантажівку приєднали тросом до пожежного автомобіля та витягнули. Заїхала вона до супермаркету тротуаром.



Асфальт у тому місці обвалився взимку після пориву водопроводу.



Після ремонтних робіт ділянку засипали. На місці проводяться ремонтні роботи дороги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську 5-го червня біля супермаркету «АТБ» на місці, де взимку прорвало водопровідну трубу, застрягла вантажівка.Автомобіль, який заїжджав до магазину з товаром, загруз та не міг виїхати самостійно, - пише Буг На допомогу прибули рятувальники відділу ДСНС Нововолинська. Вантажівку приєднали тросом до пожежного автомобіля та витягнули. Заїхала вона до супермаркету тротуаром.Асфальт у тому місці обвалився взимку після пориву водопроводу.Після ремонтних робіт ділянку засипали. На місці проводяться ремонтні роботи дороги.

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