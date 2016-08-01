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На Волині рятувальники витягли вантажівку з ями, яку викопали комунальники

На Волині рятувальники витягли вантажівку з ями, яку викопали комунальники
У Нововолинську 5-го червня біля супермаркету «АТБ» на місці, де взимку прорвало водопровідну трубу, застрягла вантажівка.

Автомобіль, який заїжджав до магазину з товаром, загруз та не міг виїхати самостійно, - пише Буг.

На допомогу прибули рятувальники відділу ДСНС Нововолинська. Вантажівку приєднали тросом до пожежного автомобіля та витягнули. Заїхала вона до супермаркету тротуаром.

Асфальт у тому місці обвалився взимку після пориву водопроводу.

Після ремонтних робіт ділянку засипали. На місці проводяться ремонтні роботи дороги.

На Волині рятувальники витягли вантажівку з ями, яку викопали комунальники
На Волині рятувальники витягли вантажівку з ями, яку викопали комунальники
На Волині рятувальники витягли вантажівку з ями, яку викопали комунальники
На Волині рятувальники витягли вантажівку з ями, яку викопали комунальники

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Теги: вантажівка, ремонт, дорога
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