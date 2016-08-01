На Волині рятувальники витягли вантажівку з ями, яку викопали комунальники
Сьогодні, 10:23
У Нововолинську 5-го червня біля супермаркету «АТБ» на місці, де взимку прорвало водопровідну трубу, застрягла вантажівка.
Автомобіль, який заїжджав до магазину з товаром, загруз та не міг виїхати самостійно, - пише Буг.
На допомогу прибули рятувальники відділу ДСНС Нововолинська. Вантажівку приєднали тросом до пожежного автомобіля та витягнули. Заїхала вона до супермаркету тротуаром.
Асфальт у тому місці обвалився взимку після пориву водопроводу.
Після ремонтних робіт ділянку засипали. На місці проводяться ремонтні роботи дороги.
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Автомобіль, який заїжджав до магазину з товаром, загруз та не міг виїхати самостійно, - пише Буг.
На допомогу прибули рятувальники відділу ДСНС Нововолинська. Вантажівку приєднали тросом до пожежного автомобіля та витягнули. Заїхала вона до супермаркету тротуаром.
Асфальт у тому місці обвалився взимку після пориву водопроводу.
Після ремонтних робіт ділянку засипали. На місці проводяться ремонтні роботи дороги.
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