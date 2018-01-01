ПриватБанк не проводить грошових «опитувань» у соцмережах*





Як повідомила прес-служба ПриватБанку, «опитування» GIVEAWAY 2018 від імені банку або держорганів з обіцянками виплат грошових призів, що днями з’явилися в Instagram, є фейковими та проводяться шахраями з російських акаунтів.



Під приводом отримання грошового виграшу шахраї пропонують довірливим громадянам переказати певну суму грошей для «підтвердження» виграшу, після чого зібрані гроші виводяться на особисті рахунки шахраїв. Шахраї збирають такі платежі, як правило, через російські платіжні агрегатори, такі, як SimplePay або WalletOne.



За даними служби безпеки банку, перші звернення постраждалих від шахраїв клієнтів було зафіксовані у червні. Для запобігання дій шахраїв банк звернувся до всіх платіжних сервісів, за допомогою яких шахраї збирають гроші, з вимогою блокування незаконних операцій і використання карток українських банків у шахрайських схемах. Також Приватбанк звернувся з відповідною заявою до кіберполіції.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ПриватБанк ніколи не проводив опитувань із розіграшем грошових призів через соціальні мережі чи сторонні сайти.Як повідомила прес-служба ПриватБанку, «опитування» GIVEAWAY 2018 від імені банку або держорганів з обіцянками виплат грошових призів, що днями з’явилися в Instagram, є фейковими та проводяться шахраями з російських акаунтів.Під приводом отримання грошового виграшу шахраї пропонують довірливим громадянам переказати певну суму грошей для «підтвердження» виграшу, після чого зібрані гроші виводяться на особисті рахунки шахраїв. Шахраї збирають такі платежі, як правило, через російські платіжні агрегатори, такі, як SimplePay або WalletOne.За даними служби безпеки банку, перші звернення постраждалих від шахраїв клієнтів було зафіксовані у червні. Для запобігання дій шахраїв банк звернувся до всіх платіжних сервісів, за допомогою яких шахраї збирають гроші, з вимогою блокування незаконних операцій і використання карток українських банків у шахрайських схемах. Також Приватбанк звернувся з відповідною заявою до кіберполіції.Про справжні акції ПриватБанку ви можете завжди дізнатися на нашому сайті https://promos.privatbank.ua/

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