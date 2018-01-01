вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

ПриватБанк не проводить грошових «опитувань» у соцмережах*

ПриватБанк не проводить грошових «опитувань» у соцмережах*
ПриватБанк ніколи не проводив опитувань із розіграшем грошових призів через соціальні мережі чи сторонні сайти.

Як повідомила прес-служба ПриватБанку, «опитування» GIVEAWAY 2018 від імені банку або держорганів з обіцянками виплат грошових призів, що днями з’явилися в Instagram, є фейковими та проводяться шахраями з російських акаунтів.

Під приводом отримання грошового виграшу шахраї пропонують довірливим громадянам переказати певну суму грошей для «підтвердження» виграшу, після чого зібрані гроші виводяться на особисті рахунки шахраїв. Шахраї збирають такі платежі, як правило, через російські платіжні агрегатори, такі, як SimplePay або WalletOne.

За даними служби безпеки банку, перші звернення постраждалих від шахраїв клієнтів було зафіксовані у червні. Для запобігання дій шахраїв банк звернувся до всіх платіжних сервісів, за допомогою яких шахраї збирають гроші, з вимогою блокування незаконних операцій і використання карток українських банків у шахрайських схемах. Також Приватбанк звернувся з відповідною заявою до кіберполіції.

Про справжні акції ПриватБанку ви можете завжди дізнатися на нашому сайті https://promos.privatbank.ua/

ПриватБанк не проводить грошових «опитувань» у соцмережах*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПриватБанк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«В традиціях російсько-сепаратистської підлоти», – 14 бригада про відео з полоненими волинянами
На Волині виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО. ВІДЕО
Перший день літа у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки «живих» грошей даватимуть волинянам за пільговий проїзд
Сьогодні, 17:00
Інфекційній лікарні в Луцьку куплять апарат для вентиляції легень
Сьогодні, 16:51
ПриватБанк не проводить грошових «опитувань» у соцмережах*
Сьогодні, 16:36
На Дніпропетровщині 6-річна дівчинка загинула від удару струмом
Сьогодні, 16:14
У Луцьку зіткнулися два Volkswagen
Сьогодні, 16:02
Схожі новини
ПриватБанк оснастив банкомати системою захисту від кіберзламу* ПриватБанк оснастив банкомати системою захисту від кіберзламу*
05 червень, 17:01
Чверть століття довіри: ПриватБанк на Волині святкує 25-річчя* Чверть століття довіри: ПриватБанк на Волині святкує 25-річчя*
29 травень, 19:25
Повідомили, як на Трійцю працюватимуть відділення ПриватБанку на Волині* Повідомили, як на Трійцю працюватимуть відділення ПриватБанку на Волині*
25 травень, 18:20
ПриватБанк поверне кошти лучанам, які постраждали від шахрайства з SIM-картами Vodafone* ПриватБанк поверне кошти лучанам, які постраждали від шахрайства з SIM-картами Vodafone*
24 травень, 11:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі під Луцьком просять знищити борщівник
05 червень, 21:37
 1
Скільки «живих» грошей даватимуть волинянам за пільговий проїзд
Сьогодні, 17:00
 0
Інфекційній лікарні в Луцьку куплять апарат для вентиляції легень
Сьогодні, 16:51
 0
ПриватБанк не проводить грошових «опитувань» у соцмережах*
Сьогодні, 16:36
 0
На Дніпропетровщині 6-річна дівчинка загинула від удару струмом
Сьогодні, 16:14
 0
Медіа
відео
1/8