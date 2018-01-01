У мережі прославили лучанку, яка не розрахувалась за таксі. ФОТО. ОНОВЛЕНО

У Луцьку жінка не розрахувалася за таксі.Про це у Facebook-спільноті «Луцьк то є Луцьк» написав«Шановна розрахуйтесь з водієм "ТАЧКА" за надані вам послуги!!!Всього 30грн, подзвоніть просто і вибачтесь!!!» - пише користувач соцмережі.У коментарях лучани зазначають, що ціна за послугу — смішна.у спільноті «АвтоАндони Луцька» зазначив, що жінка вийшла нібито до банкомату, щоб зняти гроші і розрахуватися за послугу. Але вона зникла.Під дописом Сергія Сєріковазазначила, що знає жінку.«Скоріш за все ви щось начудили», - написала жінка.