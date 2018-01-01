У мережі прославили лучанку, яка не розрахувалась за таксі. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:38
У Луцьку жінка не розрахувалася за таксі.
Про це у Facebook-спільноті «Луцьк то є Луцьк» написав Юрій Трофимюк.
«Шановна розрахуйтесь з водієм "ТАЧКА" за надані вам послуги!!!
Всього 30грн, подзвоніть просто і вибачтесь!!!» - пише користувач соцмережі.
У коментарях лучани зазначають, що ціна за послугу — смішна.
А Сергій Сєріков у спільноті «АвтоАндони Луцька» зазначив, що жінка вийшла нібито до банкомату, щоб зняти гроші і розрахуватися за послугу. Але вона зникла.
Під дописом Сергія Сєрікова Марина Ткаченко зазначила, що знає жінку.
«Скоріш за все ви щось начудили», - написала жінка.
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Про це у Facebook-спільноті «Луцьк то є Луцьк» написав Юрій Трофимюк.
«Шановна розрахуйтесь з водієм "ТАЧКА" за надані вам послуги!!!
Всього 30грн, подзвоніть просто і вибачтесь!!!» - пише користувач соцмережі.
У коментарях лучани зазначають, що ціна за послугу — смішна.
А Сергій Сєріков у спільноті «АвтоАндони Луцька» зазначив, що жінка вийшла нібито до банкомату, щоб зняти гроші і розрахуватися за послугу. Але вона зникла.
Під дописом Сергія Сєрікова Марина Ткаченко зазначила, що знає жінку.
«Скоріш за все ви щось начудили», - написала жінка.
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Коментарі 4
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