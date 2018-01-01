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У мережі прославили лучанку, яка не розрахувалась за таксі. ФОТО. ОНОВЛЕНО

У мережі прославили лучанку, яка не розрахувалась за таксі. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку жінка не розрахувалася за таксі.

Про це у Facebook-спільноті «Луцьк то є Луцьк» написав Юрій Трофимюк.

«Шановна розрахуйтесь з водієм "ТАЧКА" за надані вам послуги!!!

Всього 30грн, подзвоніть просто і вибачтесь!!!» - пише користувач соцмережі.

У коментарях лучани зазначають, що ціна за послугу — смішна.

А Сергій Сєріков у спільноті «АвтоАндони Луцька» зазначив, що жінка вийшла нібито до банкомату, щоб зняти гроші і розрахуватися за послугу. Але вона зникла.

Під дописом Сергія Сєрікова Марина Ткаченко зазначила, що знає жінку.

«Скоріш за все ви щось начудили», - написала жінка.

У мережі прославили лучанку, яка не розрахувалась за таксі. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У мережі прославили лучанку, яка не розрахувалась за таксі. ФОТО. ОНОВЛЕНО

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Теги: таксі, Луцьк, гроші
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Коментарі 4
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Бо нема чого користуватись (возити) "ТАЧКАМИ!"
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Могла б і натурою розрахуватись. Якщо б захотіли таку натуру.
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Тачка - це сервіс попутних перевезень, а не таксі...
Відповідальність обох сторін - нульова.
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Я рахую з цією ситуацією слід детально розібратись на більш високому рівні...ГПУ, СБУ, і взагалі цю нахабу слід подати в міжнародний розшук.
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