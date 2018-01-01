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На кордоні з Білоруссю брали хабарі від «євробляхарів»

На кордоні з Білоруссю брали хабарі від «євробляхарів»
На Волині викрили митників, які брали хабарі від «перегонщиків» автомобілів на єврореєстрації.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волинський прокурор Максим Киричук.

«Митники налагодили на ділянці українсько-білоруського кордону механізм системного одержання неправомірної вигоди від осіб, які переміщують до України автомобілі на так званих «єврономерах».

Правоохоронці зафіксували шість епізодів незаконного збагачення посадовців митного органу в розмірі понад 2 тисячі доларів США», - йдеться у дописі прокурора.

У середу, 7 червня, під час чергового розподілу одержаної неправомірної вигоди між службовими особами митного поста, викрито інспектора та одного з його керівників, з відому якого підлеглі влаштували системні побори у пункті пропуску за не створення перешкод у ввезенні на митну територію України легкових автомобілів на іноземній реєстрації.

Проводяться слідчі дії також щодо інших службових осіб митної та прикордонної служб, які за даними матеріалів слідства можуть бути причетні до вимагання та одержання неправомірної вигоди від водіїв автомобілів з реєстраційними номерами країн Європи.

Триває досудове розслідування, по завершенню першочергових слідчих дій вирішуватиметься питання щодо повідомлення особам про підозру у вчиненні злочину та обрання їм запобіжного заходу.

На кордоні з Білоруссю брали хабарі від «євробляхарів»
На кордоні з Білоруссю брали хабарі від «євробляхарів»

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Теги: хабарр, митниця, Волинь, Піща
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Коментарі 2
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6 епізодів...?
Там за день більше 100 авто заїзжає.
Тому ДФС не приймає міри і не бореться з контрабандою разом з поліцією, бо по 500 баксів з авто мають. Ці тарифи всім відомі.
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Кожна бляха на дорозі це такий хабар. І кожен бляхар є співучасником цього злочину.
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