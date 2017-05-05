Як уникнути пограбування: поради волинських патрульних

Улітку одним із найпоширеніших видів злочинів є вуличні грабежі. Тож патрульні надали волинянам низку порад, як діяти у таких ситуаціях.Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Facebook.Такі злочини вчиняються, здебільшого, у вранішній або вечірній час доби й, переважно, у малолюдних місцях. Як правило, грабіжники «полюють» на мобільні телефони в руках потенційних жертв, жіночі ювелірні прикраси та сумочки, тобто на ті речі, якими найлегше заволодіти, пробігаючи повз людину.Найчастіше жертвами пограбувань стають підлітки, жінки та особи у нетверезому стані.Потерпілі якийсь час оговтуються від події і нерідко не зауважують і не запам’ятовують прикмет своїх кривдників. Окрім того, інколи, як у зазначених випадках, не відразу звертаються до поліції. Проте практика свідчить, що чим швидше потерпілий повідомить про злочин, тим більше шансів оперативно затримати зловмисника.Поліцейські запропонували декілька порад, які допоможуть уберегтися від пограбування:«повертаючись додому у вечірній час, намагайтесь іти освітленими і людними вулицями;не носіть напоказ дорогих прикрас;сумку безпечніше носити на ремінці, через плече, притискаючи її до тіла;не демонструйте вміст гаманця в магазинах та громадському транспорті;не несіть у руках мобільний телефон та не підсвічуйте ним – це може спровокувати грабіжника.Якщо ви чуєте, що вас явно переслідують, потрібно різко повернутися в зворотну сторону. Змініть темп ходьби або напрямок, знайдіть безпечне людне місце, якщо ж вирішили бігти, то робіть це якомога швидше, при цьому кличте на допомогу.Якщо злочинець все-таки напав, сильніше кричіть. Часто досить одного попереджувального крику, щоб змусити злочинця відмовитися від свого задуму.Якщо вас пограбували, постарайтеся не втратити самовладання і запам'ятайте будь-які особливості одягу, зовнішності (татуювання, особливі прикмети), поведінки нападників та телефонуйте на лінію 102. Чим швидше інформація про злочин надійде в поліцію, тим більше шансів, що грабіжники будуть спіймані, а викрадене майно повернуто законному власнику – і наша практика затримання «по гарячих слідах» це підтверджує!» - йдеться у повідомленні.