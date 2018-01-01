У аварії на Волині розбився мотоцикліст
Сьогодні, 10:49
Поблизу села Гірки Любешівського району зіткнулися легковик та мотоцикл.
Інцидент трапився у четвер, 7 червня, - повідомляє Любешівська районна газета «Нове життя».
Зазначають, що мотоцикліст виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з легковиком.
Внаслідок отриманих травм 36-річний мотоцикліст загинув.
Деталі ДТП — згодом.
Головне фото - ілюстративне
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Інцидент трапився у четвер, 7 червня, - повідомляє Любешівська районна газета «Нове життя».
Зазначають, що мотоцикліст виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з легковиком.
Внаслідок отриманих травм 36-річний мотоцикліст загинув.
Деталі ДТП — згодом.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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