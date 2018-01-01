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У аварії на Волині розбився мотоцикліст

У аварії на Волині розбився мотоцикліст
Поблизу села Гірки Любешівського району зіткнулися легковик та мотоцикл.

Інцидент трапився у четвер, 7 червня, - повідомляє Любешівська районна газета «Нове життя».

Зазначають, що мотоцикліст виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з легковиком.

Внаслідок отриманих травм 36-річний мотоцикліст загинув.

Деталі ДТП — згодом.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: ДТП, аварія, мотоцикл, смерть
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