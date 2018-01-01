У аварії на Волині розбився мотоцикліст





Інцидент трапився у четвер, 7 червня, - повідомляє Любешівська районна газета «



Зазначають, що мотоцикліст виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з легковиком.



Внаслідок отриманих травм 36-річний мотоцикліст загинув.



Деталі ДТП — згодом.



Головне фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Гірки Любешівського району зіткнулися легковик та мотоцикл.Інцидент трапився у четвер, 7 червня, - повідомляє Любешівська районна газета « Нове життя ».Зазначають, що мотоцикліст виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з легковиком.Внаслідок отриманих травм 36-річний мотоцикліст загинув.Деталі ДТП — згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію