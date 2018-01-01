Волинській бригаді призначили нового командира. ФОТО

У складі 14 окремої механізованої бригади — кадрові зміни.Про це повідомили у прес-службі бригади.Новим командиром нашої 14 окремої механізованої бригади оперативного командування «Захід» став бойовий офіцер полковник, змістивши на цій посаді першого командира бригади полковникаЗа традицією полковник Олександр Жакун урочисто передав Бойовий Прапор новому командиру бригади полковнику Сергію Войченку.Військові зазначають, що полковник Олександр Жакун очолив новостворену 14 ОМБр наприкінці 2014 року, в час найгострішого воєнного протистояння, створив згуртований і боєздатний військовий колектив та збудував потужний бойовий організм, що став одним із кращих у Збройних Силах України.«Олександре Миколайовичу! Дякуємо вам за те, що впродовж цих надзвичайно складних фронтових років ви були для нас надійною, непробивною, як скеля, опорою, підтримкою і батьком! Висловлюємо вдячність за ваші виважені командирські рішення, професіоналізм, самовіддачу, за вміння долати труднощі, за мудрість, довіру до нас, наполегливість, за підтримку й турботу про кожного бійця.Командире, ми разом із вами пережили пекельні бої у найгарячіших точках Східного фронту, разом святкували перемоги й оплакували втрати… І ви назавжди залишитеся для нас взірцем бойової доблесті, мужності, патріотизму і людяності! Ви назавжди залишитеся для нас ПЕРШИМ!.. Товаришу полковник, бажаємо вам невичерпної енергії та успіхів на новій займаній вами посаді і всіх Господніх гараздів!» - йдеться у дописі.