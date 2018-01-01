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Чоловік, який обкрадав автівки у Луцьку, може «сісти» на п'ять років

Чоловік, який обкрадав автівки у Луцьку, може «сісти» на п'ять років
У Луцьку затримали 47-річного чоловіка, який обікрав п'ять автомобілів. Сума завданих збитків становить 25 тисяч гривень.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, у ніч на 8 червня у Луцьку поліцейські затримали чоловіка, який обікрав декілька автомобілів. Зазначали, що у чоловіка - проблеми з психікою.

Крадію оголосили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Зловмисник здійснив крадіжки із припаркованих у дворах на вулицях Словацького та Крилова автомобілів «Mercedes-Benz» та «FIAT Scudo», а також із "Volkswagen Crafter", «Audi», «Peugeot Boxer», що знаходилися на автостоянці одного з готелів міста. Потерпілі звернулися з відповідними заявами до поліції.

Правоохоронці встановили причетність 47-річного місцевого жителя до скоєння крадіжок із транспортних засобів. Також вони частково вилучили викрадені зловмисником речі та згодом повернуть їх законним власникам.

За цими фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує, зокрема, покарання позбавленням волі на строк до п'яти років.

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Теги: крадіжка, Луцьк, поліція
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