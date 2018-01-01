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На Волині перевернувся мотоцикл: постраждала неповнолітня

На Волині перевернувся мотоцикл: постраждала неповнолітня
У селі Куснища Любомльського району перевернувся мотоцикл. Внаслідок аварії постраждала 17-річна пасажирка.

Інцидент трапився у суботу, 9 червня, - пише прес-служба ГУНП у Волинській області.

За кермом мотоцикла «Kawasaki» перебував 17-річний житель села Масловець. Водій не впорався з керуванням і впав з транспортного засобу.

Внаслідок ДТП постраждала неповнолітня мешканка села Куснища. Дівчину госпіталізували в реанімацію місцевого територіально-медичного об’єднання.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

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Теги: аварія, Волинь, ДТП, мотоцикл
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