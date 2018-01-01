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Волинські спортсмени з вадами слуху здобули 10 нагород на чемпіонаті України з кульової стрільби

Волинські спортсмени з вадами слуху здобули 10 нагород на чемпіонаті України з кульової стрільби
На чемпіонаті України з кульової стрільби серед спортсменів із вадами слуху волиняни виграли десять призових нагород.

Волиняни вибороли 7 золотих, 2 срібних і одну бронзову медалі, - йдеться на сайті Суспільного Волині.

У стрільбі з пістолетів серед жінок майстер спорту України Наталія Димитрашко здобула срібну та бронзову нагороди.

Ще два золота і одне срібло поклала в скарбничку волинської команди в стрільбі з гвинтівки майстер спорту України міжнародного класу Світлана Яценко.

Олександра Колодія назвали кращим спортсменом змагань. За ним – 5 золотих медалей.

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Теги: спорт, перемога
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