Волинські спортсмени з вадами слуху здобули 10 нагород на чемпіонаті України з кульової стрільби
Сьогодні, 19:57
На чемпіонаті України з кульової стрільби серед спортсменів із вадами слуху волиняни виграли десять призових нагород.
Волиняни вибороли 7 золотих, 2 срібних і одну бронзову медалі, - йдеться на сайті Суспільного Волині.
У стрільбі з пістолетів серед жінок майстер спорту України Наталія Димитрашко здобула срібну та бронзову нагороди.
Ще два золота і одне срібло поклала в скарбничку волинської команди в стрільбі з гвинтівки майстер спорту України міжнародного класу Світлана Яценко.
Олександра Колодія назвали кращим спортсменом змагань. За ним – 5 золотих медалей.
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Волиняни вибороли 7 золотих, 2 срібних і одну бронзову медалі, - йдеться на сайті Суспільного Волині.
У стрільбі з пістолетів серед жінок майстер спорту України Наталія Димитрашко здобула срібну та бронзову нагороди.
Ще два золота і одне срібло поклала в скарбничку волинської команди в стрільбі з гвинтівки майстер спорту України міжнародного класу Світлана Яценко.
Олександра Колодія назвали кращим спортсменом змагань. За ним – 5 золотих медалей.
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