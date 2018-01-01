У загиблого на Сході волинянина залишилася новонароджена донька

Миколи Вільчинського залишилася дружина та новонароджена донька.



Про це йшлося у середу, 13 червня, під час оперативної наради в ОДА.



Нагадаємо, про



Голова ОДА Олександр Савченко повідомив, що 12 травня загинув солдат 24-ї бригади Микола Вільчинський.



«Він загинув на війні. У нього лишилися дружина Наталія, дочка Валерія 2018 року народження. Тільки пару тижнів назад похрестив дочку і поїхав на Схід…», - зауважив Савченко.

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