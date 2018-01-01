У загиблого на Сході волинянина залишилася новонароджена донька
Сьогодні, 10:09
У загиблого на Сході волинянина Миколи Вільчинського залишилася дружина та новонароджена донька.
Про це йшлося у середу, 13 червня, під час оперативної наради в ОДА.
Нагадаємо, про смерть Героя стало відомо 12 червня.
Голова ОДА Олександр Савченко повідомив, що 12 травня загинув солдат 24-ї бригади Микола Вільчинський.
«Він загинув на війні. У нього лишилися дружина Наталія, дочка Валерія 2018 року народження. Тільки пару тижнів назад похрестив дочку і поїхав на Схід…», - зауважив Савченко.
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Про це йшлося у середу, 13 червня, під час оперативної наради в ОДА.
Нагадаємо, про смерть Героя стало відомо 12 червня.
Голова ОДА Олександр Савченко повідомив, що 12 травня загинув солдат 24-ї бригади Микола Вільчинський.
«Він загинув на війні. У нього лишилися дружина Наталія, дочка Валерія 2018 року народження. Тільки пару тижнів назад похрестив дочку і поїхав на Схід…», - зауважив Савченко.
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Коментарі 1
Коли вже припиниться ця війна ?! як сімї далі жити ?!!!!!
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