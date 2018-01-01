вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У загиблого на Сході волинянина залишилася новонароджена донька

У загиблого на Сході волинянина залишилася новонароджена донька
У загиблого на Сході волинянина Миколи Вільчинського залишилася дружина та новонароджена донька.

Про це йшлося у середу, 13 червня, під час оперативної наради в ОДА.

Нагадаємо, про смерть Героя стало відомо 12 червня.

Голова ОДА Олександр Савченко повідомив, що 12 травня загинув солдат 24-ї бригади Микола Вільчинський.

«Він загинув на війні. У нього лишилися дружина Наталія, дочка Валерія 2018 року народження. Тільки пару тижнів назад похрестив дочку і поїхав на Схід…», - зауважив Савченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, Волинь, волинянин, Герой, атовець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Коли вже припиниться ця війна ?! як сімї далі жити ?!!!!!
Відповісти
Вибір редактора
Небезпечні пляжі Волині. Перелік
Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання
Спекотні вихідні: де і за скільки відпочити на Шацьких озерах. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинянина поліцейські знайшли «склад» зброї
Сьогодні, 10:26
У Луцьку на ярмарку в спеку продають молоко і м’ясо. ВІДЕО
Сьогодні, 10:13
У загиблого на Сході волинянина залишилася новонароджена донька
Сьогодні, 10:09
Гряда: де та за скільки відпочити на вихідних
Сьогодні, 10:05
В Україні через негоду знеструмлено майже 240 міст і сіл
Сьогодні, 09:47
Схожі новини
Трьох волинян посмертно нагородили відзнакою Правого Сектору. ФОТО Трьох волинян посмертно нагородили відзнакою Правого Сектору. ФОТО
05 червень, 17:53
На сході від кулі снайпера загинув волинянин На сході від кулі снайпера загинув волинянин
12 червень, 20:13
На Львівщині втопився волинянин На Львівщині втопився волинянин
11 червень, 09:12
Дідуся, якого розшукували у Луцьку майже тиждень, знайшли мертвим Дідуся, якого розшукували у Луцьку майже тиждень, знайшли мертвим
09 червень, 11:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відгородили, як вбивць і рецидивістів: на Волині - конфлікт між прикордонниками і селянами
12 червень, 11:36
 1
Повідомили, куди подінуть гроші зібрані з в’їзду у Шацький нацпарк
Сьогодні, 11:06
 0
Тільки свиней пасти, - Савченко про пляжі на Світязі
Сьогодні, 10:59
 0
Аварія у Луцьку: бус в'їхав у контейнер на Варшавському ринку
Сьогодні, 10:42
 0
З’ясували, чому на Волині загинули бджоли
Сьогодні, 10:42
 0
Медіа
відео
1/8