вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як запобігти хворобі, від якої нема ліків і вакцини: поради експерта

Як запобігти хворобі, від якої нема ліків і вакцини: поради експерта
Експерт провів навчання для волинських аграріїв, як не впустити африканську чуму, інфекційну вірусну хворобу свійських і диких свиней, у свою область.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Із інформаційною метою на Волинь приїхав консультант зі столиці Олександр Рєвнівцев. З його слів, в Україні захворюванням уражені свині у приватних господарствах та невеликих фермах.

Чоловік каже: після прогулянки до лісу у жодному разі не можна заходити у цьому одязі та взутті до свинарника, адже на ньому може бути вірус АЧС. У лісі вірус поширюється через дикого кабана.

Вилікувати цю хворобу неможливо — вакцини та ліків немає. Єдиний метод боротьби із захворюванням — умертвляти і спалювати хворих свиней, щоб не допустити його поширення.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: африканська чума, свині, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від 5 до 11 дітей: у Ківерцях нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Небезпечні пляжі Волині. Перелік
Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як запобігти хворобі, від якої нема ліків і вакцини: поради експерта
Сьогодні, 08:30
Перелом черепа та рани обличчя: волинянин впав зі скутера
Сьогодні, 08:25
Курс валют у Луцьку на 14 червня
Сьогодні, 08:11
Військовим на Волині передали 4 автомобілі
Сьогодні, 07:10
Як у Європі: волинська лікарня отримала сучасне обладнання
Сьогодні, 06:20
Схожі новини
На Волині зафіксовані перші випадки африканської чуми у свиней На Волині зафіксовані перші випадки африканської чуми у свиней
26 серпень, 2016, 17:49
Волинян просять не купувати свинину із зараженої зони африканською чумою Волинян просять не купувати свинину із зараженої зони африканською чумою
11 вересень, 2017, 09:33
На Волині боряться з чумою у тварин На Волині боряться з чумою у тварин
27 вересень, 2016, 11:16
Скільки Волинь витрачає на ліквідацію свиней Скільки Волинь витрачає на ліквідацію свиней
07 вересень, 2016, 15:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як запобігти хворобі, від якої нема ліків і вакцини: поради експерта
Сьогодні, 08:30
 0
Перелом черепа та рани обличчя: волинянин впав зі скутера
Сьогодні, 08:25
 0
Курс валют у Луцьку на 14 червня
Сьогодні, 08:11
 0
Військовим на Волині передали 4 автомобілі
Сьогодні, 07:10
 0
Як у Європі: волинська лікарня отримала сучасне обладнання
Сьогодні, 06:20
 0
Медіа
відео
1/8