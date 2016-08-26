Як запобігти хворобі, від якої нема ліків і вакцини: поради експерта
Сьогодні, 08:30
Експерт провів навчання для волинських аграріїв, як не впустити африканську чуму, інфекційну вірусну хворобу свійських і диких свиней, у свою область.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Із інформаційною метою на Волинь приїхав консультант зі столиці Олександр Рєвнівцев. З його слів, в Україні захворюванням уражені свині у приватних господарствах та невеликих фермах.
Чоловік каже: після прогулянки до лісу у жодному разі не можна заходити у цьому одязі та взутті до свинарника, адже на ньому може бути вірус АЧС. У лісі вірус поширюється через дикого кабана.
Вилікувати цю хворобу неможливо — вакцини та ліків немає. Єдиний метод боротьби із захворюванням — умертвляти і спалювати хворих свиней, щоб не допустити його поширення.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Із інформаційною метою на Волинь приїхав консультант зі столиці Олександр Рєвнівцев. З його слів, в Україні захворюванням уражені свині у приватних господарствах та невеликих фермах.
Чоловік каже: після прогулянки до лісу у жодному разі не можна заходити у цьому одязі та взутті до свинарника, адже на ньому може бути вірус АЧС. У лісі вірус поширюється через дикого кабана.
Вилікувати цю хворобу неможливо — вакцини та ліків немає. Єдиний метод боротьби із захворюванням — умертвляти і спалювати хворих свиней, щоб не допустити його поширення.
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