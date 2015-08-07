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Від і до: скільки коштує чорниця у Шацькому районі

Від і до: скільки коштує чорниця у Шацькому районі
У лісах Шацького району стартував ягідний сезон. Дозріла чорниця, і місцеві ринули з корзинами і відрами в ліси.

Цьогорічний урожай чорниці не дуже радує збирачів: ягід небагато, до того ж вони маленькі. Це наслідки відсутності дощів, - пише Район.Шацьк.

На Шацькому ринку 15 червня за літр ягід просили 45 гривень. Хоча тиждень-півтора тому перші лісові ягоди можна було купити не дешевше, як по 100 гривень за літр.

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Дорожчі чорниці на трасі і в зонах відпочинку, біля озер. Так, у Світязі, в урочищі Куточок рибалки, за літр чорниць просять 50-60 гривень.

Поступово відкриваються у районі заготівельні пункти. Скажімо, в світязькому кущі за 1 кілограм чорниць заготівельники дають 45 гривень, у прип'ятському – 50.

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Теги: Шацький район, чорниця, ціни, гроші
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