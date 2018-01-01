У Луцьку чоловік посеред вулиці викрав телефон у перехожого
Сьогодні, 11:26
У Луцьку чоловік поцупив на вулиці мобільний телефон у перехожого.
Інцидент трапився у середу близько 19 години на вулиці Шота Руставелі, - інформує ГУНП у Волинській області.
Невідомий зловмисник вирвав телефон у 41-річного мешканця села Полонка та зник з місця події. Сума завданих збитків становить дві тис. грн. Потерпілий звернувся з відповідною заявою до поліції.
Згодом правоохоронці встановили причетність 31-річного жителя обласного центру до даного злочину. Викрадений зловмисником телефон поліцейські вилучили та згодом повернуть законному власнику.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до чотирьох років позбавлення волі.
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Інцидент трапився у середу близько 19 години на вулиці Шота Руставелі, - інформує ГУНП у Волинській області.
Невідомий зловмисник вирвав телефон у 41-річного мешканця села Полонка та зник з місця події. Сума завданих збитків становить дві тис. грн. Потерпілий звернувся з відповідною заявою до поліції.
Згодом правоохоронці встановили причетність 31-річного жителя обласного центру до даного злочину. Викрадений зловмисником телефон поліцейські вилучили та згодом повернуть законному власнику.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до чотирьох років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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