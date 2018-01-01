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У Луцьку чоловік посеред вулиці викрав телефон у перехожого

У Луцьку чоловік посеред вулиці викрав телефон у перехожого
У Луцьку чоловік поцупив на вулиці мобільний телефон у перехожого.

Інцидент трапився у середу близько 19 години на вулиці Шота Руставелі, - інформує ГУНП у Волинській області.

Невідомий зловмисник вирвав телефон у 41-річного мешканця села Полонка та зник з місця події. Сума завданих збитків становить дві тис. грн. Потерпілий звернувся з відповідною заявою до поліції.

Згодом правоохоронці встановили причетність 31-річного жителя обласного центру до даного злочину. Викрадений зловмисником телефон поліцейські вилучили та згодом повернуть законному власнику.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до чотирьох років позбавлення волі.


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Теги: крадіжка, телефон
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