У Луцьку чоловік посеред вулиці викрав телефон у перехожого

У Луцьку чоловік поцупив на вулиці мобільний телефон у перехожого.Інцидент трапився у середу близько 19 години на вулиці Шота Руставелі, - інформує ГУНП у Волинській області.Невідомий зловмисник вирвав телефон у 41-річного мешканця села Полонка та зник з місця події. Сума завданих збитків становить дві тис. грн. Потерпілий звернувся з відповідною заявою до поліції.Згодом правоохоронці встановили причетність 31-річного жителя обласного центру до даного злочину. Викрадений зловмисником телефон поліцейські вилучили та згодом повернуть законному власнику.Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до чотирьох років позбавлення волі.