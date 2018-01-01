У луцькому «Промені» – графічна інсталяція. ФОТО
Сьогодні, 12:50
Презентація графічної інсталяції "Лінія результату" та виставки "Фільтрація думок" відбулася 15 червня у РЦ "Промінь".
Автор експозиції – Данило Безладовий – демонструє у роботах свій погляд на три основні тези: улюблена справа, мотивація та час, - пише Конкурент.
Глядач має нагоду побачити погляд митця на основні інструменти, необхідні для розвитку кожної людини як професіонала. Того, що дозволяє почуватися комфортно та затишно, роблячи улюблену справу.
Одна з робіт розміщена на першому поверсі. Це символічне в уявленні митця зображення улюбленої справ (голка), мотивації (клубочок ниток) та часу, який нещадно ріже мотивацію до справи.
На четвертому ж поверсі розміщенні роботи, в яких авто через себе пропустив народні мудрості, які ми так часто чуємо та використовуємо у повсякденному житті.
Експозиція загальнодоступна, її безплатно може відвідати кожен. Виставка триватиме до 27 червня.
Данило Безладовий родом з Харкова. Розпочав свою творчу діяльність у 2007 році в сфері графіті, поступово шрифти відійшли на задній план і стали лише доповненням графічних композицій.
Сьогодні митець займається розписом стін, холстів, одягу для себе та на замовлення, бере участь у фестивалях та виставках.
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Автор експозиції – Данило Безладовий – демонструє у роботах свій погляд на три основні тези: улюблена справа, мотивація та час, - пише Конкурент.
Глядач має нагоду побачити погляд митця на основні інструменти, необхідні для розвитку кожної людини як професіонала. Того, що дозволяє почуватися комфортно та затишно, роблячи улюблену справу.
Одна з робіт розміщена на першому поверсі. Це символічне в уявленні митця зображення улюбленої справ (голка), мотивації (клубочок ниток) та часу, який нещадно ріже мотивацію до справи.
На четвертому ж поверсі розміщенні роботи, в яких авто через себе пропустив народні мудрості, які ми так часто чуємо та використовуємо у повсякденному житті.
Експозиція загальнодоступна, її безплатно може відвідати кожен. Виставка триватиме до 27 червня.
Данило Безладовий родом з Харкова. Розпочав свою творчу діяльність у 2007 році в сфері графіті, поступово шрифти відійшли на задній план і стали лише доповненням графічних композицій.
Сьогодні митець займається розписом стін, холстів, одягу для себе та на замовлення, бере участь у фестивалях та виставках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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