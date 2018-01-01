У луцькому «Промені» – графічна інсталяція. ФОТО





Автор експозиції – Данило Безладовий – демонструє у роботах свій погляд на три основні тези: улюблена справа, мотивація та час, - пише



Глядач має нагоду побачити погляд митця на основні інструменти, необхідні для розвитку кожної людини як професіонала. Того, що дозволяє почуватися комфортно та затишно, роблячи улюблену справу.



Одна з робіт розміщена на першому поверсі. Це символічне в уявленні митця зображення улюбленої справ (голка), мотивації (клубочок ниток) та часу, який нещадно ріже мотивацію до справи.



На четвертому ж поверсі розміщенні роботи, в яких авто через себе пропустив народні мудрості, які ми так часто чуємо та використовуємо у повсякденному житті.



Експозиція загальнодоступна, її безплатно може відвідати кожен. Виставка триватиме до 27 червня.



Данило Безладовий родом з Харкова. Розпочав свою творчу діяльність у 2007 році в сфері графіті, поступово шрифти відійшли на задній план і стали лише доповненням графічних композицій.



Сьогодні митець займається розписом стін, холстів, одягу для себе та на замовлення, бере участь у фестивалях та виставках.

































Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Презентація графічної інсталяції "Лінія результату" та виставки "Фільтрація думок" відбулася 15 червня у РЦ "Промінь".Автор експозиції –– демонструє у роботах свій погляд на три основні тези: улюблена справа, мотивація та час, - пише Конкурент Глядач має нагоду побачити погляд митця на основні інструменти, необхідні для розвитку кожної людини як професіонала. Того, що дозволяє почуватися комфортно та затишно, роблячи улюблену справу.Одна з робіт розміщена на першому поверсі. Це символічне в уявленні митця зображення улюбленої справ (голка), мотивації (клубочок ниток) та часу, який нещадно ріже мотивацію до справи.На четвертому ж поверсі розміщенні роботи, в яких авто через себе пропустив народні мудрості, які ми так часто чуємо та використовуємо у повсякденному житті.Експозиція загальнодоступна, її безплатно може відвідати кожен. Виставка триватиме до 27 червня.Данило Безладовий родом з Харкова. Розпочав свою творчу діяльність у 2007 році в сфері графіті, поступово шрифти відійшли на задній план і стали лише доповненням графічних композицій.Сьогодні митець займається розписом стін, холстів, одягу для себе та на замовлення, бере участь у фестивалях та виставках.

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