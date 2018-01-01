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У луцькому «Промені» – графічна інсталяція. ФОТО

У луцькому «Промені» – графічна інсталяція. ФОТО
Презентація графічної інсталяції "Лінія результату" та виставки "Фільтрація думок" відбулася 15 червня у РЦ "Промінь".

Автор експозиції – Данило Безладовий – демонструє у роботах свій погляд на три основні тези: улюблена справа, мотивація та час, - пише Конкурент.

Глядач має нагоду побачити погляд митця на основні інструменти, необхідні для розвитку кожної людини як професіонала. Того, що дозволяє почуватися комфортно та затишно, роблячи улюблену справу.

Одна з робіт розміщена на першому поверсі. Це символічне в уявленні митця зображення улюбленої справ (голка), мотивації (клубочок ниток) та часу, який нещадно ріже мотивацію до справи.

На четвертому ж поверсі розміщенні роботи, в яких авто через себе пропустив народні мудрості, які ми так часто чуємо та використовуємо у повсякденному житті.

Експозиція загальнодоступна, її безплатно може відвідати кожен. Виставка триватиме до 27 червня.

Данило Безладовий родом з Харкова. Розпочав свою творчу діяльність у 2007 році в сфері графіті, поступово шрифти відійшли на задній план і стали лише доповненням графічних композицій.

Сьогодні митець займається розписом стін, холстів, одягу для себе та на замовлення, бере участь у фестивалях та виставках.
















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Теги: Промінь, інсталяція
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